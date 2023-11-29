الاكتتاب على أسهم «تاكسي دبي» يتجاوز المطروح 130 مرة

أعلنت شركة «تاكسي دبي»، أمس، عن استكمال صياغة سجل أوامر الاكتتاب بنجاح للطرح العام الأولي في سوق دبي المالي. وشهد الطرح طلباً هائلاً من المستثمرين المحترفين الدوليين والمستثمرين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والمستثمرين الأفراد من دولة الإمارات، حيث بلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام ما يزيد على 150 مليار درهم (41 مليار دولار)، ما يعني تجاوز اكتتاب الأسهم المطروحة بنحو 130 مرة لجميع الشرائح مجتمعة بسعر الطرح النهائي، ما يمثل أكبر طلب اكتتاب عام أولي على الإطلاق على في سوق دبي المالي.

وتم تحديد سعر الطرح النهائي عند 1.85 درهم، والذي يعتبر عند الحد الأعلى للنطاق السعري المُعلن عنه مسبقاً.

وبلغ حجم الطرح تقريباً 1.2 مليار درهم (315 مليون دولار). وأكدت الشركة والمساهم البائع، حجم الطرح المُعلن عنه مسبقاً، والذي يتكون من إجمالي 624.750 مليون سهم، أي ما يعادل 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال شركة «تاكسي دبي».

وسيحقق الاكتتاب العام الأولي إجمالي عائدات يبلغ تقريباً 1.2 مليار درهم، يتم دفعها إلى دائرة المالية التي تمثل حكومة دبي «المساهم البائع»، بعد التسوية لتغطية أي نفقات تتعلق بالطرح.

وترى شركة «تاكسي دبي» أن «سعر الطرح النهائي يمثل فرصة جذابة للغاية للمستثمرين، ويؤكد على التوقعات الكبيرة لنمو الشركة، التي تتمتع بالأصول القوية والحصة السوقية المهيمنة والوضع المالي الراسخ، إضافة إلى ثقة (المساهم البائع) في رؤية دبي ونموها على المدى الطويل».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «تاكسي دبي»، منصور رحمة الفلاسي، إن «الطلب القوي على أسهم الطرح، الذي تجاوز القيمة المستهدفة بنحو 130 مرة، يعكس قوة الاهتمام بالفرصة الاستثمارية الاستثنائية التي توفرها شركة (تاكسي دبي)، والتي ترتكز على النمو الاقتصادي والسكاني والسياحي القوي في دبي، ورؤية النمو و التنقل والاستدامة الرائدة عالمياً. وتعتبر هذه الفترة على درجة كبيرة من الأهمية لشركة (تاكسي دبي) وللمستثمرين الجدد، في ظل توقعات النمو الكبيرة للشركة المدعومة بالتوسع المستمر لأسطولنا. ومع مواصلتنا الاستثمار في أحدث التقنيات، وتعزيز حضورنا في جميع أنحاء دبي وفي الإمارات المجاورة. كما تفخر الشركة كذلك بدعم برنامج الخصخصة في دبي والإقبال الهائل الذي شهدته من جانب المستثمرين والمستوى الكبير من الطلبات، ما يعكس الثقة القوية بدبي ودعم التوسع في سوق دبي المالي».

واستناداً إلى سعر الطرح النهائي، من المتوقع أن تبلغ القيمة السوقية لشركة «تاكسي دبي» عند الإدراج نحو 4.6 مليارات درهم (1.26 مليار دولار). وبعد الانتهاء من الاكتتاب العام الأولي، ستحتفظ دائرة المالية، التي تمثل حكومة دبي، بنسبة 75.01% من رأسمال الشركة الحالي.

وسيتم إعلام المستثمرين الذين شاركوا من خلال شريحة المكتتبين الأفراد في الإمارات بالأسهم المخصصة لهم عبر رسالة نصية قصيرة (يوم الثلاثاء الخامس من ديسمبر 2023)، ومن المتوقع بدء عملية إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة في التاريخ نفسه.

ومن المتوقع إتمام عمليتي الطرح وقبول الإدراج في السابع من ديسمبر 2023، تحت الرمز «DTC» ورقم التعريف الدولي «AEE01356D236»، وذلك بناءً على أحوال السوق، وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.