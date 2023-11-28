أسواق الأسهم تربح 8 مليارات درهم

عززت أسواق الأسهم المحلية، مكاسبها وربح رأسمالها السوقي أكثر من 8 مليارات درهم بنهاية جلسة اليوم وسط عمليات شرائية استهدفت الأسهم القيادية وتنفيذ صفقة كبيرة على سهم "بنك الإمارات للاستثمار". وتزامن ذلك مع انتهاء فترة اكتتاب الأفراد بطرح شركة تاكسي دبي الذي شهد إقبالا فاق التوقعات بعد طرح 24.9%.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.544 تريليونات درهم في نهاية جلسة امس، إلى 3.553 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.875 تريليون درهم للأسهم المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية، و677.207 مليار درهم للأسهم المدرجة بسوق دبي المالي.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي "فادجي" بنهاية الجلسة بنسبة 0.3%، ليغلق عند 9541.13 نقطة، وزاد مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.35% ليغلق عند 4008.61 نقطة ليتجاوز مستوى 4000 ألف نقطة مجددًا مع ارتفاع أسهم قطاع البنوك والعقار والاستثمار والنقل.

وكان أكثر الأسهم تداولاً في سوق دبي، سهم «إعمار العقارية»، حيث ارتفع بنسبة 2.6% عند 7.33 دراهم، وبتداولات قاربت 113.44 مليون درهم. فيما زاد سهم «الإمارات دبي الوطني» 1.13% بالغاً 17.85 درهما بسيولة بلغت 58.94 مليون درهم يليه سهم «مصرف عجمان» متراجعا بنسبة 0.49% بالغاً 2.03 درهم بسيولة بلغت 43.62 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي، عزز سهم «العالمية القابضة» مكانته بين الأسهم الأكثر تداولاً بسيولة 225.09 ملايين درهم مرتفعا بنسبة 0.13%، وارتفع سهم «ألفا ظبي» بنسبة 1.06%، مع سيولة بلغت 114.73 مليون درهم، وزاد سهم «مجموعة ميتبلاي» بنسبة 0.28% مع سيولة بلغت 74.2 مليون درهم.

يشار إلى أنه أمس تم الانتهاء من اكتتاب الأفراد في أسهم شركة تاكسي دبي، والذي بدأ يوم الثلاثاء الماضي وهو الموعد الذي أعلنت فيه الشركة عن النطاق السعري لأسهم الاكتتاب العام وبدء فترة الاكتتاب للطرح العام الأولي في سوق دبي المالي.

وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.80 درهم و1.85 درهم للسهم الواحد، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستتراوح بين 4.5 مليار درهم و4.6 مليار درهم (ما يعادل 1.2 مليار دولار أمريكي تقريباً). وأكدت تقارير صحفية عن تغطية الاكتتاب خلال ساعة من انطلاقه.

وطرحت الشركة 624.75 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل ما نسبته 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال شركة تاكسي دبي، ويتراوح حجم الطرح بين 1125 مليون درهم و1156 مليون درهم (ما يعادل 306 مليون دولار و 315 مليون دولار). وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر، ومن المتوقع الإعلان عنه في 30 نوفمبر 2023.