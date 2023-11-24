«مدينة مصدر» تستكمل أول مبنى مكتبي «صفري الطاقة» في المنطقة

أعلنت «مدينة مصدر»، المجتمع الحضري الرائد في مجال الاستدامة، عن الانتهاء من تشييد أول مبنى مكتبي صفري الطاقة في المنطقة، والذي يحمل اسم NZ1.

وأضافت في بيان لها أن التصميم البسيط للمبنى يوضح أنه بمقدور أي مطور تقريباً تحقيق الحياد المناخي، ما يرسي معياراً جديداً للمهندسين المعماريين، ومخططي المدن في جميع أنحاء العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مدينة مصدر»، أحمد باقحوم: «يعتبر استكمال NZ1 إنجازاً حقيقياً لـ(مدينة مصدر)، خصوصاً قبيل انعقاد الدورة 28 من مؤتمر الأطراف (COP28). ولطالما تمثلت رؤيتنا في تسريع مساعي دولة الإمارات الطموحة نحو تحقيق الحياد المناخي، وهو أمر بتنا قريبين جداً من تحقيقه».

وأضاف: «يعتبر NZ1 مجرد بداية فقط، ومن خلال نهجنا المميز لتحقيق الاستدامة والذي يركز على الاحتياجات المجتمعية والاستدامة المالية، إضافة إلى حماية البيئة، فإننا نثبت أن الاستدامة ليست رفاهية محصورة بنخبة المجتمع، وإنما خياراً ممكناً للجميع».

من جانبه، قال رئيس إدارة التصميم في «مدينة مصدر»، لوتز فيلجن: «تحرص (مدينة مصدر) على تجاوز الحدود المعروفة للتنمية المستدامة منذ أكثر من 15 عاماً، ويعتبر NZ1 المبنى الأكثر كفاءة في تاريخ مصدر من حيث استهلاك الطاقة، ويمثل أفضل تجاربها المكتسبة حتى الآن. كما يُعدّ تصميمه من بين الأبسط في المدينة، ما يؤكد قدرة جميع المطورين على إنشاء مبنى صديق للبيئة بمجرد توافر الأدوات والخبرات المناسبة». وتم تصميم NZ1 ليستهلك طاقة أقل بنسبة 53% من أي مبنى تقليدي مماثل. وستعمل الألواح الكهروضوئية الموجودة في الموقع على توليد 101% من احتياجات الطاقة السنوية للمبنى، ما يجعله (مبنى صفري الطاقة). وسيتم إرسال أي طاقة زائدة يتم إنتاجها لرفد شبكة كهرباء أبوظبي.

وصممت «مدينة مصدر» NZ1 مع التركيز بشكل كبير على «التصميم السلبي»، وهي تقنية معمارية تنسجم مع البيئة المحلية والمكونات المادية للمبنى، لتقليل الحاجة إلى تقنيات التدفئة أو التبريد الكهربائية.

فعلى سبيل المثال، يتمتع NZ1 بنسبة منخفضة من النافذة إلى الواجهة، ويستخدم زاوية النافذة والتظليل لتقليل أشعة الشمس المباشرة، مع زيادة الضوء الطبيعي إلى الحد الأقصى. كما يتميز المبنى بمغلفات محكمة الإغلاق وعزل من الدرجة الأولى للحفاظ على الحرارة والهواء البارد.

وتم تشييد المبنى باستخدام مواد مستدامة ومحلية المصدر قدر المستطاع، وتمت إعادة تدوير واستخدام نحو 90% من مخلفات البناء. كما يستخدم المبنى معدات وتجهيزات مياه منخفضة التدفق، مع تصميم الحدائق والمناظر الطبيعية بحيث تستهلك الحد الأدنى من المياه. فيما يبلغ إجمالي تعويضات الكربون المقدرة للمبنى نحو 550 كيلوغراماً من ثاني أكسيد الكربون لكل متر مربع.

ويعتبر NZ1 المشروع الأول بين العديد من المشروعات صفرية الطاقة الجاري تنفيذها في «مدينة مصدر»، ومن المتوقع حصوله قريباً على تصنيف «LEED» البلاتيني، و«LEED Zero-Energy»، وهما أعلى تصنيفين دوليين للأبنية الخضراء يمنحهما المجلس الأميركي للأبنية الخضراء.

مشروعان صفريّا الطاقة

يوجد في «مدينة مصدر» مشروعان آخران صفريا الطاقة قيد الإنشاء هما: المقر الرئيس لمشروع مجمّع مدينة مصدر، الذي من المقرر استكماله في عام 2024، إضافة إلى مساحة العمل والعيش المشترك CO-LAB الواقعة ضمن مشروع «ذا لينك»، الذي من المقرر استكماله في عام 2025.