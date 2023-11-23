الإمارات تستحوذ على 40% من أسطول الطائرات في الوطن العربي

أكد المدير العام للمنظمة العربية للطيران المدني، التابعة لجامعة الدول العربية، المهندس عبدالنبي منار، أن «دولة الإمارات تستحوذ على نحو 40% من أسطول الطائرات في الوطن العربي».

وأضاف منار لوكالة أنباء الإمارات (وام)، على هامش أعمال المؤتمر الثالث للطيران والوقود البديل، التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، أن «قطاع الطيران الإماراتي يحظى بمكانة كبيرة وثقة عالية على الصعيدين الإقليمي والدولي»، مشيراً إلى أن الناقلات الوطنية الإماراتية تنافس كبريات شركات الطيران في أوروبا وأميركا الشمالية.

وذكر أن قطاع الطيران الإماراتي نجح في تأكيد مرونته وديناميكيته في مواجهة الأزمات والتحديات العالمية خلال الفترة الماضية، بعد أن قدم خلال جائحة «كوفيد-19» نموذجاً في إدارة الأزمة والقدرة على التعافي منها واستعادة نشاطه سريعاً.

وتوقع منار أن يواصل قطاع الطيران الإماراتي مسيرة نموه الصاعدة، بالتوازي مع النمو الكبير الذي يشهده القطاع عربياً، حيث من المقدر أن يحقق قطاع الطيران في العالم العربي أعلى وتيرة نمو خلال الـ20 عاماً المقبلة.

وأكد أن قطاع الطيران في المنطقة العربية لايزال يحظى بفرص واعدة للنمو والتطور خلال السنوات المقبلة، لاسيما مع تحقيقه أعلى مؤشرات نمو الحركة الجوية في العالم. وأوضح المدير العام للمنظمة العربية للطيران المدني، أن «انعقاد المؤتمر الثالث للطيران والوقود البديل، التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) في الإمارات، يجسد إسهام الدولة الكبير في قطاع الطيران العالمي، والثقة الدولية بالدور المؤثر والمحوري الذي تلعبه في ملف تغيّر المناخ في قطاع الطيران».

يذكر أن «المنظمة العربية للطيران المدني، التي تتخذ من الرباط مقراً لها، تمثل هيئات الطيران المدني من جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا، وتضم في عضويتها 22 دولة».