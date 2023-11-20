محمد بن راشد: فخورين باستضافة الإمارات للمؤتمر العالمي للاتصالات 2023
رحب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، بكافة ممثلي الدول والشركات والجامعات، المشاركين بالمؤتمر العالمي للاتصالات 2023 ، الذي تستضيفه دولة الإمارات ممثلة بحكومتها.
وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "تستضيف دولة الإمارات ممثلة بحكومتها اليوم أهم مؤتمر للاتصالات في العالم يحضره أكثر من 4500 مسؤول حكومي من 193 دولة و900 منظمة دولية وجامعة وشركة من كافة أنحاء العالم … ".
وأضاف سوه: "المؤتمر العالمي للاتصالات 2023 تتوافق فيه دول العالم على الاتصالات اللاسلكية وتردداتها ودورها في القطاعات الجديدة كالصحة والتعليم والتصنيع والمدن الذكية وغيرها .. ".
وتابع سموه: "فخورين باستضافة حكومة الإمارات لهذا الحدث العالمي .. ونرحب بكافة ممثلي الدول والشركات والجامعات .. ونقول للجميع أهلا بكم في دولة المستقبل .. دولة الإمارات العربية المتحدة" .
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