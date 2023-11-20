932 ألف رخصة تجارية مرتبطة بالأنشطة الإبداعية حتى نهاية النصف الأول 2023

عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الخامس لعام 2023، برئاسة وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، وبحضور وعضوية وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة.

واستعرضت اللجنة عدداً من ملفات العمل الاقتصادي ذات الأولوية على المستويين الاتحادي والمحلي، ومنها الاتفاقية الموقعة بين وزارة الاقتصاد ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» لتوفير فرص للشباب الإماراتي في قطاع الملكية الفكرية، والتأكيد على أهمية ربط نظام تسجيل العلامات التجارية «IPAS»، بنظام الرخص التجارية في الدولة. كما كشفت أن عدد الرخص التجارية المسجلة في الدولة والمرتبطة مباشرة بالأنشطة الإبداعية وصلت حتى نهاية النصف الأول من 2023 إلى نحو 932 ألف رخصة.

وقال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري: «بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، رسخت الدولة مكانتها كمركز مالي عالمي رائد يوفر جميع مقومات النجاح لقطاع الأعمال والمستثمرين والشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال منظومة تشريعية اقتصادية مرنة وبيئة أعمال تنافسية وجاذبة ومستقرة، ومواصلة تطوير البنية التحتية لتكون ضمن الأفضل عالمياً، إضافة إلى الحوافز والمزايا التي تقدمها السوق الإماراتية، والموقع الفريد للدولة في قلب حركة التجارة العالمية».

وأكد أن لجنة التكامل الاقتصادي تعمل باستمرار على دعم تنفيذ أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة من خلال إرساء مبدأ التشاور والتباحث على المستوى الوطني، وتكامل الجهود الاتحادية والمحلية لبناء أفضل الحلول والخروج بمبادرات مدروسة.

وناقشت اللجنة الدور المهم الذي تقوم به دوائر التنمية الاقتصادية والبلديات في تحقيق الريادة والتنافسية في الابتكار وحقوق الملكية الفكرية، كما استعرضت الاتفاقية الموقعة بين وزارة الاقتصاد ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، بهدف توفير فرص للشباب الإماراتي في قطاع الملكية الفكرية، وتطبيقات براءات الاختراع.