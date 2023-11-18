الأسهم المحلية تربح 7 مليارات درهم في أسبوع

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها الأسبوع الماضي، حيث ربح رأسمالها السوقي أكثر من سبعة مليارات درهم، وسط التركيز على الأسهم القيادية وعودة زخم الطروحات الأولية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.545 تريليونات درهم في نهاية تعاملات الأسبوع، إلى 3.552 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس الجمعة، موزعة بواقع 2.876 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و675.727 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وخلال الأسبوع، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.3% عند مستوى 9575.34 نقطة، فيما صعد مؤشر سوق دبي 0.61% عند مستوى 3994.54 نقطة.

وبنهاية جلسة أمس، تباين أداء مؤشرات أسواق المال المحلية، حيث ارتفع مؤشر «دبي المالي» بنسبة 0.2%، بينما تراجع مؤشر «أبوظبي للأوراق المالية» 0.3%. وكان أكثر الأسهم تداولاً في سوق دبي سهم «إعمار العقارية»، مرتفعاً بنسبة 0.28% عند 7.07 دراهم، وبتداولات قاربت 52.86 مليون درهم، تلاه سهم «سالك» الذي ارتفع 0.33%، بالغاً مستوى 3.04 دراهم بقيمة بلغت 40.93 مليون درهم.

أما في سوق أبوظبي، فكان أكثر الأسهم تداولاً سهم «العالمية القابضة»، متراجعاً بنسبة 0.5% عند 399.5 درهماً، وبتداولات بلغت نحو 224.35 مليون درهم، تلاه سهم «إنفستكورب كابيتال بي إل سي» الذي استقر عند مستوى الاكتتاب المقدر بنحو 2.30 درهم بقيمة تجاوزت 145.57 مليون درهم، وذلك بعد أن تم إدراج وبدء تداول أسهم «شركة إنفستكورب» ضمن السوق الأول الفئة الأولى في قطاع المالية، بعد الاكتتاب على 643 مليون سهم، ما يعادل 29.34% من إجمالي رأس مال الشركة بما في ذلك الأسهم الجديدة.