منصور بن محمد: «دبي للطيران» يعكس مكانة الإمارات المتميزة عالمياً ضمن قطاع الطيران

أشاد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، بالتطور المستمر الذي يشهده «معرض دبي للطيران» ضمن دوراته المتعاقبة، سواء من حيث أعداد الجهات العارضة، أو على صعيد نوعية ما يشمله من أحدث تقنيات وحلول الطيران التي تشكّل أهم ملامح مستقبل القطاع في العالم، لافتاً سموه إلى الدور الحيوي للمعرض في تطوير قطاع الطيران على كل المستويات محلياً وإقليمياً وعالمياً، في ضوء المكانة الريادية التي تتمتع بها دولة الإمارات في مجال الطيران، انطلاقاً من إسهاماتها في النهوض بقدراتها على الصعيد العالمي.

ونوّه سموه بالمشاركات العالمية والوطنية التي شهدتها الدورة الـ18 من الحدث، ضمن الدورة الكبرى في تاريخ المعرض الذي يجمع كل الأطراف المعنية بقطاع الطيران لاستعراض أحدث التقنيات والابتكارات، بما يمثله من أهمية كبيرة لتقدم صناعة الطيران، مع حرص أبرز وأهم صناع الطيران حول العالم، على تقديم أحدث الحلول والمنتجات المتعلقة بهذا القطاع بالغ الأهمية انطلاقاً من دبي.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، في معرض دبي للطيران الذي انطلقت أعمال دورته الـ18 في «دبي وورلد سنترال»، الاثنين الماضي، بمشاركة أكثر من 1400 جهة عارضة من 148 دولة، ضمن الدورة الكبرى في تاريخ المعرض، وتُختتم أعمالها اليوم الجمعة.

واطّلع سموه خلال الزيارة، وفي الساحة الخارجية للمعرض، على أحدث التقنيات والطائرات التي يُعرض بعضها للمرة الأولى. وتوقف سموه أمام منصات الجهات العالمية المشاركة، حيث اطلع على أحدث ما تقدّمه من طائرات، ومن بينها طائرة «بوينغ» من طراز «BBJ 737»، كما تفقد سموه طائرتي «إيرباص Airbus ACJ 220»، و«Airbus A400M»، واستمع إلى شرح حول المكونات الحديثة لطائرات «Royal Jet BBJ»، و«EMBRAER KC 390»، فيما شملت الزيارة تفقّد طائرة «KAI KUH-1» التي يعرضها جناح كوريا الجنوبية.

وحرص سمو رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، على زيارة منصات عدد من المؤسسات والشركات الوطنية المشاركة في المعرض، ومن بينها «مجموعة إيدج الإماراتية»، إحدى المجموعات المتخصصة عالمياً في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، حيث اطلع سموه على ما تقدّمه من الأنظمة المستقلة والتقنيات الدفاعية الإلكترونية، والاتصالات الآمنة، وحلول الاستجابة لحالات الطوارئ والهندسة الدقيقة، بما تشمله من تقنيات حديثة.

كما زار سموه منصة شركة المبادلة للتنمية (مبادلة)، واطلع على مشروعاتها التي تأتي في إطار مساعيها الرامية لتصبح مورّداً مباشراً لكبريات شركات تصنيع المعدات الأصلية في العالم، مع تركيزها بشكل أساسي على هياكل الطائرات والمحركات ومكوناتها.

وحرص سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، كذلك، على زيارة منصة وكالة الإمارات للفضاء، واستمع إلى شرح حول مشاركة الوكالة في الحدث العالمي الذي تستعرض من خلاله أبرز مشروعاتها ومبادراتها، ومنها «برنامج مناطق الفضاء الاقتصادية» الذي يتضمن الفرص أمام الشركات الناشئة الخاصة، فضلاً عن توفير فرصة للباحثين والعلماء، للتعرف إلى أبرز أبحاثهم المبتكرة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء.

إلى ذلك، توقّف سموه أمام منصة شركة «عنان» الإماراتية المتخصصة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، حيث تابع شرحاً حول مشروعات الشركة التي تعرض أولى طائراتها ذاتية القيادة، لتكون من أوائل الشركات العاملة في قطاع التنقل الجوي، استفادة من قدرات الخبراء الإماراتيين والشركات المتخصصة عالمياً في هذا المجال.

كما زار سموه منصة شركة «إينوسبيس» الكورية الجنوبية في منطقة العرض الخارجي، حيث اطلع على أحد الصواريخ التابعة للشركة يُستخدم في إطلاق الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء.