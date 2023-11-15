11.6 مليار درهم صفقات وزارة الدفاع في «معرض دبي للطيران»

شهد اليوم الثاني من معرض دبي للطيران 2023، إعلان مجلس التوازن - الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لمصلحة وزارة الدفاع، توقيع 11 صفقة بقيمة إجمالية 6.9 مليارات درهم، مع شركات محلية ودولية.

وبذلك يبلغ إجمالي الصفقات المبرمة خلال اليومين الأولين لمعرض دبي للطيران، 20 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 11.6 مليار درهم. جاء الإعلان خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد بحضور المتحدثَين الرسميَين باسم مجلس التوازن، لمعرض دبي للطيران 2023، زايد سعيد المريخي وماجد أحمد الجابري.