«مبادلة» تستكشف فرص الطاقة الحرارية الأرضية في إندونيسيا

أعلنت شركة «بيه تي بيرتامينا جيوثرمال إنرجي تي بي كي»، المسجّلة في بورصة إندونيسيا، عن التعاون مع كل من شركة «شيفرون» للطاقة الجديدة الدولية، وشركة «مبادلة للطاقة»، وذلك لإجراء دراسة مشتركة لاستكشاف إمكانات الطاقة الحرارية الأرضية في منطقة «كوتاموباغو» في مقاطعة شمال سولاويزي بإندونيسيا.

وأفاد بيان صادر، أمس، بأنه تم التوقيع على اتفاقية الدراسة المشتركة، خلال زيارة الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إلى الولايات المتحدة، بحضور نائب الوزارة المنسقة للشؤون البحرية والاستثمار، جودي مهاردي، وسفير إندونيسيا لدى الولايات أميركا، روزان روسلاني، والرئيس والمدير التنفيذي لشركة «بي تي بيرتامينا» (بيرسيرو)، نيكي ويدياواتي، والمدير الإقليمي لشركة «شيفرون» إندونيسيا، واهيو بوديارتو.

وتهدف اتفاقية الدراسة المشتركة إلى الاستفادة من قوة وخبرات الشركات الثلاث، حيث ستجمع بين خبرة «بيرتامينا جيوثرمال إنرجي» ونطاق انتشارها، باعتبارها أكبر شركة منتجة للطاقة الحرارية الأرضية بقدرات إنتاجية هائلة في إندونيسيا، إلى جانب الإمكانات الواسعة التي تتمتع بها «شيفرون»، كشركة طاقة متعددة الجنسيات، وتأخذ على عاتقها توفير الطاقة بطرق موثوقة ونظيفة، يضاف إلى ذلك سجل النجاح لشركة «مبادلة للطاقة» في توفير بدائل الطاقة الموثوقة والفاعلة لإندونيسيا ودولة الإمارات، والتزامها بأداء دور فاعل في تحول الطاقة، كشركة عالمية رائدة في مجال الطاقة. ومن شأن هذه الاتفاقية أن توفر إطاراً شاملاً لإجراء دراسة مشتركة لتطوير منطقة «كوتاموباجو» للطاقة الحرارية الأرضية.

وعلى ضوء الإمكانات التي ترجّح توفير الكهرباء الحرارية الأرضية في «كوتاموباجو» كمصدر للطاقة النظيفة، تتماشى هذه الاتفاقية مع الإعلانات الأخيرة الصادرة عن حكومة إندونيسيا، التي تهدف إلى إضافة (3.3 غيغاواط) من الطاقة الحرارية الأرضية بحلول عام 2030.