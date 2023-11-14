مكتوم بن محمد يفتتح المقر الإقليمي الجديد للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في دبي

افتتح سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم، المقر الإقليمي الجديد للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في دبي، واطلع سموه على أنشطة الهيئة وأهم خططها.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "افتتحت اليوم المقر الإقليمي الجديد للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في دبي، واطلعت على أنشطة الهيئة وأهم خططها".

وأضاف سموه: "نتمنى التوفيق للهيئة في تحقيق رسالتها بما يدعم جهود التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي وتعظيم العائد على الاستثمار الزراعي في العالم العربي".

وتابع سموه قائلا: "بتوجيهات القيادة الرشيدة دولة الإمارات مستمرة في تعزيز الشراكة مع مختلف الجهات الإقليمية والدولية لدعمها في تحقيق أدوارها التنموية في المنطقة ولنبني عبر هذا التعاون اقتصاداً متنوّعاً ومستداماً نحقق فيه أفضل النتائج في الاستثمار الزراعي والأمن الغذائي".