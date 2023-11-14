«أبوظبي الإسلامي» يدرج صكوكاً خضراء بـ 500 مليون دولار

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، أمس، عن إدراج صكوك خضراء لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار للتداول في سوق الأوراق المالية العالمية ببورصة لندن، وفي سوق الأوراق المالية الخضراء التابع لبورصة لندن، ليكون بذلك أول مؤسسة مالية في العالم تصدر صكوكاً خضراء مقومة بالدولار.

وكانت بورصة لندن، رحبت بهذا الإدراج الذي يعتبر أول إدراج لصكوك خضراء مقومة بالدولار تصدره مؤسسة مالية في العالم، والذي جاء بعد الإدراج الناجح لصكوك المصرف بقيمة 750 مليون دولار غير محددة الأجل لزيادة الشق الأول من رأس المال.

وكان المصرف أنهى بنجاح عملية إصدار هذه الصكوك الخضراء بقيمة 500 مليون دولار، والتي تستحق بعد خمس سنوات، حيث قام المصرف بتسعير الصكوك الحاصلة على تصنيف (+A) من قبل وكالة «فيتش»، بمعدل ربح قدره 5.695% سنوياً.

وحظي الطرح بطلب قياسي وإقبال كبير، جاذباً اهتمام أكثر من 100 مستثمر عالمي وإقليمي ومحلي، حيث بلغت قيمة الطلبات 2.6 مليار دولار، متجاوزاً القيمة المستهدفة بأكثر من خمسة أضعاف، محققاً بذلك أعلى الطلبات على اكتتابات الصكوك الصادرة عن البنوك منذ عام 2020، ما يعكس ثقة المستثمرين في المصرف.

ووصل التسعير النهائي إلى 30 نقطة أساس أقل من مؤشر التسعير الأولي. ويبلغ هامش التسعير 115 نقطة أساس فوق نسبة عائدات الخزينة الأميركية.