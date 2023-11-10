نهج جديد لعمليات أمن الطيران في مطارات الدولة

أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني نهجاً جديداً لعمليات أمن الطائرات الخاصة وطائرات رجال الأعمال، يوفر مزيداً من المرونة لمُشغّلي المطارات في تحديد المجالات والتدابير المرتبطة بعمليات أمن الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال داخل المطارات.

وأكد مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، سيف السويدي، أن الهيئة حريصة على تطوير وتبني جميع المبادرات التي تعزز أمن وسلامة الطيران، وتعمل في الوقت ذاته على تحسين تجربة المسافرين عبر تخفيف الإجراءات التي تطبق عليهم وعلى أمتعتهم من ناحية، وتيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء على مُشغّلي المطارات من ناحية أخرى.