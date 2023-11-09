«اتصالات من إي آند» تستقطب دفعة جديدة لبرنامج الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة «اتصالات من إي آند» أمس، عن استقطاب دفعة جديدة ضمن برنامج خريجي الذكاء الاصطناعي، الذي تم إطلاقه عام 2021 بهدف بناء قادة المستقبل في الدولة، وتمكين الخريجين من تعزيز قدراتهم في التقنيات الحديثة والقيادة الرقمية، بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للتحول الرقمي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، مسعود شريف محمود: «يمثل هذا البرنامج إنجازاً يوضح أولويات الشركة في العمل على دعم المواهب لإعدادهم لقيادة المستقبل، وتمكين جيل من الخبراء الرقميين وتزويدهم بالمهارات الرقمية المناسبة لضمان استعدادهم لمواكبة التغيرات السريعة في عالم التكنولوجيا، ونؤمن بأن هذا البرنامج هو منصة رائدة لدعم مسيرتهم المهنية المتميزة واكتساب الخبرات العملية».

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «اتصالات من إي آند»، علي المنصوري، أهمية العمل على تطوير المواهب الإماراتية، لافتاً إلى أن استراتيجية الشركة تولي أهمية بالغة لتوظيف الإمكانات التقنية في سبيل الارتقاء بالكوادر إلى جانب الالتزام بالعمل الجاد والأداء المتفاني الذي يدعم أهدافهم في الوصول إلى مستقبل حافل بالنجاح.

وقال إن إجمالي المنضمين لهذا البرنامج أصبح بعد انضمام الدفعة الخامسة، أكثر من 200 مواطن ومواطنة، لافتاً إلى أن برنامج خريجي الذكاء الاصطناعي الذي تم إطلاقه عام 2021 يجسّد مدى التزام «إي آند» ببناء الأجيال الإماراتية من قادة المستقبل من خلال تقديم فرص مهنية فريدة تقودهم نحو النجاح المنشود.