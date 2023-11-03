شركات: دبي مركز إقليمي لعقد الصفقات وتعزيز الاستثمارات

قال مسؤولو شركات ومؤسسات اقتصادية، شاركوا في منتدى دبي للأعمال، إن دبي أصبحت مركزاً إقليمياً لعقد الصفقات وتعزيز الاستثمارات، كونها أصبحت منصة وملتقى للأعمال في مختلف القطاعات، كما أنها دعمت موقعها بوابة للتوسّع والنمو مع ما توفره من تسهيلات تدعم تأسيس الأعمال والانطلاق إلى العالمية.

وذكروا في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» على هامش المنتدى، الذي اختتم فعالياته أخيراً، أن أبرز ما يميز ملتقيات الأعمال في دبي، أنها تجمع الشركات ومؤسسات التمويل والمستثمرين وغرف التجارة وممثلي الجهات الحكومية في مكان واحد، الأمر الذي يمثل إضافة وقيمة كبيرة للمستثمرين الراغبين في عقد الصفقات.

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة «سيبسكينغولاند»، الدكتور أمين زوديجي، إن دبي أصبحت بالنسبة لمعظم الشركات العالمية، مركزاً إقليمياً لعقد صفقات الأعمال وإطلاق المشروعات الاستثمارية الجديدة، ما يجعل شركات تحرص على التواجد في الفعاليات والمعارض المختلفة التي يتم تنظيمها في دبي لإنجاز الصفقات والتوسع بأنشطتها إلى مختلف أسواق المنطقة.

وأضاف أن منتدى دبي للأعمال يُعد نموذجاً لما وصلت إليه دبي كملتقى للشركات من مختلف الدول، التي تفضل الانطلاق من دبي بأعمالها إلى العالمية.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «تشينا أنوفيشن سنتر»، الدكتور جون زينج، إن دبي بمثابة الملتقى الإقليمي للشركات من مختلف أنحاء العالم، لعقد الشراكات وتعزيز الاستثمارات بالشراكة مع شركات محلية أو إقليمية أو عالمية توجد في دبي عبر مقارها أو من خلال المعارض والفعاليات المتعلقة بالأعمال.

بدوره، أكد المدير العام لمكتب البنك الأهلي المصري في الإمارات، طارق محمود الغزالي، أن ملتقيات الأعمال التي تستضيفها دبي أصبحت منصة تجمع الشركات من جميع الدول، وتعرّف بمختلف فرص الاستثمار في المنطقة، ما يجعلها جاذبة للشركات الدولية التي ترغب في عقد الصفقات وتعزيز استثماراتها في المنطقة عبر بوابة دبي، لافتاً إلى أن العديد من الشركات توسعت بأعمالها إلى الأسواق المجاورة انطلاقاً من دبي.

وقال إن أبرز ما يميز ملتقيات الأعمال في دبي، ومنها منتدى دبي للأعمال، أنها تجمع مؤسسات الأعمال والتمويل ومؤسسات الاستثمار وغرف التجارة وممثلي الجهات الحكومية في مكان واحد، الأمر الذي يمثل إضافة وقيمة كبيرة للمستثمرين الراغبين في عقد صفقات تعزز من استثماراتهم الإقليمية.

وفي السياق ذاته، اتفق المدير المحلي في الإمارات لشركة «ريموت باس»، ويسلي هاتينغ، أن دبي أصبحت منصة لمختلف شركات الأعمال، خصوصاً التقنية الناشئة منها، والتي ترغب في النمو بأعمالها والنفاذ إلى أسواق المنطقة.

وذكر أن التسهيلات التي توفرها دبي لتأسيس الأعمال، إلى جانب تطور بنيتها التحتية وفقاً لأعلى المعايير الدولية، جعلت منها مكاناً مميزاً لإطلاق الأعمال والتوسع.

دور مهم

أكد المستثمر حمدان زكريا دولة، أن دبي أصبحت بوابة للشركات العالمية للتوسع إلى أسواق المنطقة، وذلك انطلاقاً من وجودها سواء في ملتقيات الأعمال والمعارض التي تستضيفها دبي أو من خلال مقارها الإقليمية في الإمارة.

وقال إن منتدى دبي للأعمال الذي عقد أخيراً في دبي، أبرز دور الإمارة المهم في جمع ممثلي مؤسسات الأعمال والاستثمار والجهات الحكومية من مختلف الدول.