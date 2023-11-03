بنوك تقصر التواصل مع مراكز خدمة العملاء على عملائها

قال عملاء بنوك إن بنوكاً ومصارف عاملة في الدولة غير التي توجد فيها حساباتهم المصرفية، تقصر مراكز خدمة العملاء على عملائها التابعين لها، ما يجعل التواصل معها أمراً صعباً في حال رغبوا في الاستفسار عن المنتجات المصرفية التي تقدّمها، أو كيفية نقل حساباتهم إليها أو حتى أخذ تمويل وغيره.

وأضافوا لـ«الإمارات اليوم»، أن مراكز خدمة العملاء تطلب عند الاتصال بها عبر الرسائل المسجلة، إدخال الرقم السري للخدمات المصرفية الهاتفية، أو رقم بطاقة الخصم المباشر أو رقم بطاقة الائتمان، فيما لا تتوافر هذه المعلومات لدى عملاء البنوك الأخرى.

وأوضحوا أنه في السابق كان هناك خيار سريع للتواصل مع موظف خدمة العملاء، لكن الأمر أصبح صعباً حالياً، فضلاً عن أنه مكلف مادياً، إذ إنه يتم عبر رقم يبدأ بـ600 وليس مجانياً ولا حتى مكالمة عادية.

وطالب العملاء تلك البنوك بضرورة إيجاد طريقة فعالة وسريعة للتواصل مع مراكز عملاء البنوك الأخرى، الذين لديهم استفسارات أو طلبات تمويل أو فتح حسابات جديدة.

وتعقيباً على ذلك، قال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إن عملاء البنوك الأخرى هدف أساسي للمصارف كافة، أي أنها تسعى إلى استقطابهم، لكن الأولوية لعملائها الأصليين، لذا تركز عليهم في الرد من خلال مراكز خدمة العملاء، مع توفيرها - في الوقت نفسه - التواصل عبر تطبيق «واتس أب» أو المواقع الإلكترونية.

وأضاف أن بعض البنوك تتيح خياراً أساسياً عبر مراكز خدمة العملاء، يمكن لجميع العملاء التواصل من خلاله، سواء كانوا متعاملين لديها أو عملاء بنوك أخرى، فيما تقصر بنوك أخرى الرد - عبر مراكز خدمة العملاء - على العملاء التابعين لها فحسب، وتعطيهم الأولوية وتطلب التعرف إليهم عن طريق الرقم السري للخدمة المصرفية الهاتفية، أو رقم أي من البطاقات البنكية، سواء بطاقة الخصم المباشر أو بطاقة الائتمان.

وبيّن نصر أنه في المقابل، تتيح هذه البنوك عبر «واتس أب» ومواقعها الإلكترونية، تقديم طلب للتحدث إلى موظفي البنك، كل في تخصصه، سواء لطلب تمويل أو لفتح حساب أو نقل مديونية أو غير ذلك، ليتم بعد ذلك الاتصال بالعميل خلال فترة قصيرة. وذكر أن بعض العملاء ليسوا مطلعين على تلك الخيارات، مؤكداً أنه لا يوجد بنك لا يبحث عن عملاء جدد. واعتبر أن هذه الفئة من عملاء البنوك الأخرى، هدف أساسي لترويج المنتجات المصرفية المختلفة، واستقطاب ودائع ومنح قروض وغيرها.

ولفت نصر إلى ضرورة أن تعلن البنوك التي تقصر مراكز خدمة العملاء على المتعاملين معها، عن القنوات البديلة للعملاء الجدد أو من بنوك أخرى، بحيث يسهل عليهم التواصل معها.

• عملاء طالبوا بضرورة إيجاد طريقة سريعة للتواصل مع مراكز عملاء البنوك الأخرى في حال الاستفسارات أو طلبات التمويل.