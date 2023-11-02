مصرفيان: استقرار أسعار التمويلات المختلفة حتى نهاية العام

توقع مصرفيان أن تشهد أسعار التمويلات البنكية المختلفة، سواء الشخصية أو العقارية أو تمويل السيارات، استقراراً حتى نهاية العام الجاري، بعد أن تم تثبيت سعر الفائدة الأساسي من قِبل المصرف المركزي، مساء أول من أمس، والإبقاء عليها عند مستوى 5.40%، وذلك بالتزامن مع خطوة مماثلة أعلنها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وبسبب سياسة ربط الدرهم بالدولار.

وكان «المركزي» أعلن، في بيان، أنه قرر الإبقاء على «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 5.40%، إثر إعلان «الاحتياطي الفيدرالي» الإبقاء على سعر الفائدة على أرصدة «الاحتياطي» دون تغيير في اجتماعه الذي عُقد في الأول من نوفمبر الجاري.

كما قرر «المركزي» الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي، من خلال كل التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة «الاحتياطي» المعتمد من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي، كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.

وقالت الخبيرة المصرفية، شيخة العلي، إن «قرار الإبقاء على معدل سعر الفائدة الرئيس يأتي للمرة الثالثة على التوالي، الأمر الذي يسمح بمزيد من منح الائتمان والتوسع في مبيعات البنوك، لاسيما للأفراد والشركات الصغيرة، لأن هاتين الفئتين الأكثر تأثراً بالرفع الذي تم على مدار العامين الماضيين».

وأضافت أنه «من المتوقع ألا يكون هناك تغيير يذكر على مستويات الفائدة السائدة بالسوق لشتى أنواع التمويلات، بل بالعكس تسعى البنوك إلى تقديم عروض لإغلاق ميزانيات مرتفعة وأرباح أكبر من العام الماضي»«. ولفتت إلى أن المتبقي من العام الجاري أقل من شهرين، لذا ينتظر أن يستقر سوق التمويل من حيث الأسعار، فيما يتوقع أن ينشط موظفو البنوك لتحقيق أكبر قدر من المبيعات».

من جهته، قال المصرفي محمد غازي، إنه «من المتوقع أن تظل أسعار التمويلات المختلفة عند المستويات ذاتها على الأقل حتى نهاية العام الجاري وبداية العام الجديد، ما لم يحدث قرارات مختلفة من (الاحتياطي الفيدرالي)»، مشيراً إلى أن «البنوك تتسابق حالياً لجذب العملاء وتحقيق أعلى نسبة مبيعات قبل نهاية العام، حيث إن تثبيت سعر الفائدة من شأنه أن يدعم بقوة هذا الاتجاه».

• «المركزي» أبقى على سعر الفائدة عند مستوى 5.40%.

محمد غازي:

• البنوك تتسابق حالياً لجذب العملاء، وتحقيق أعلى نسبة مبيعات قبل نهاية العام.

شيخة العلي:

• قرار الإبقاء على سعر الفائدة للمرة الثالثة، يسمح بمزيد من منح الائتمان.

