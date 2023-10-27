«مبادلة» تصدر أول سندات خضراء بـ 750 مليون دولار

أصدرت شركة مبادلة للاستثمار، أول سندات خضراء في تاريخها، بقيمة 750 مليون دولار، لمدة 10.5 سنوات، بعائد يبلغ 6.03% وفائدة 5.875%. وارتفعت قيمة أوامر الشراء إلى أكثر من ستة مليارات دولار، وكان هنالك إقبال قوي من المستثمرين المحليين والأوروبيين والآسيويين والأميركيين. ويُعد هذا الإصدار واحداً من أعلى الإصدارات التي حظيت بفائض اكتتاب في عام 2023، حيث وصل فائض الاكتتاب إلى 9.1 أضعاف، فيما سيتم استثمار عائدات السندات في فئات استثمار متوافقة مع شبكة التمويل الأخضر. وأسهمت هذه الصفقة في تنويع قاعدة المستثمرين من خلال جلب مستثمرين جدد، حيث جاءت نسبة كبيرة من الإقبال من جهات استثمارية جديدة لم تستثمر من قبل في سندات خاصة بـ«مبادلة».