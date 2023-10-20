مكتوم بن محمد: «جيتكس» يترجم رؤية محمد بن راشد في تحقيق الريادة العالمية لدبي

زار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، معرض «جيتكس غلوبال 2023» في دورته الـ43، والذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة أكثر من 6000 عارض، و180 ألف مسؤول تنفيذي في مجال التكنولوجيا من أكثر من 180 دولة، ويختتم أعماله اليوم.

وأكد سموه أن المعرض العالمي يترجم رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تحويل دبي إلى واحدة من أكثر الاقتصادات الرقمية ريادة في العالم، وزيادة إسهام الاقتصاد الرقمي في اقتصاد دبي، وجعل ذلك ضمن أبرز المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية «D33»، لتوليد قيمة اقتصادية جديدة من التحوّل الرقمي نحو الاقتصاد الجديد، بمتوسط 100 مليار درهم سنوياً يضيفها لاقتصاد دبي.

وقال سموه: «يعزّز معرض جيتكس مكانة دبي مركزاً عالمياً للتكنولوجيا، ونقطة لقاء محورية تجمع صُنّاع ومطوّري التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم للتواصل والتعاون وتبادل المعرفة، ومع النطاق الكبير للابتكارات والحلول التقنية المتطورة التي قدمها أبرز المعنيين بالقطاع من مختلف أنحاء العالم، ننظر بكل التقدير للتقدم الكبير الذي أظهرته شركاتنا الوطنية في مجال التحوّل الرقمي، وتبنّي أحدث الحلول التقنية والتطبيقات الذكية، سعياً لتحقيق الريادة العالمية في العالم الرقمي، وبما يعكس ديناميكية دبي، وسرعة مواكبتها للمتغيرات العالمية في شتى المجالات التنموية».

وأضاف سموه: «حافظ هذا الحدث المتميز على مكانته على مدار أكثر من أربعة عقود، كشريك في تحديد ملامح المشهد التكنولوجي العالمي سريع النمو والتغيّر، وهو مستمر في هذا الدور بما يوفره من فرص استكشاف استراتيجيات جديدة لتسخير قوة التحول الرقمي في دعم وتسريع جهود التنمية المستدامة، وكلنا ثقة بقدرة هذا الحدث، الذي واكب على مدار سنوات مسيرة التطور التكنولوجي في دبي، على مواصلة رسالته في طرح مسارات وإمكانات جديدة لقطاع التكنولوجيا يمكن من خلالها صنع مستقبل أفضل للبشرية».

ورافق سموه خلال الزيارة وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، والمدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المرّي، وعدد من مديري الدوائر الحكومية وكبار المسؤولين في دبي.

أجنحة وطنية

وحرص سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم على زيارة عدد من الأجنحة الوطنية المشاركة في «جيتكس غلوبال 2023»، حيث توقف سموه في جناح حكومة أبوظبي، الذي يضم أكثر من 30 جهة حكومية، واستمع سموه إلى شرح حول أبرز ما تستعرضه من خلال المعرض من مشروعات ومبادرات تقنية تعزز التزام حكومة أبوظبي بالارتقاء بالخدمات الحكومية والأمن السيبراني، وأحدث إنجازاتها في مجالات الحلول الحكومية الرقمية وتحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي والتمكين الرقمي.

كما شملت الزيارة جناح حكومة الشارقة، حيث اطلع سموه على أبرز المشروعات الرقمية والمبادرات التقنية التي تخدم في دعم مسيرة التحول الرقمي في الإمارة. ولدى توقفه في جناح حكومة الفجيرة، استمع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى شرح حول أبرز المبادرات والمشروعات التابعة لعدد من الدوائر والجهات الحكومية.

كذلك زار سموه جناح حكومة عجمان، حيث تابع شرحاً حول الجهود الرامية لتعزيز أهداف التحول الرقمي في الإمارة، وما شملته من مشروعات ومبادرات نوعية تخدم في الوصول إلى التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة في الارتقاء بأداء مختلف القطاعات، وتيسير الوصول إلى أفضل الخدمات. كذلك شملت الزيارة منصات عدد من الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، حيث حرص سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم على زيارة منصة وزارة المالية ضمن منصة الحكومة الاتحادية في معرض «جيتكس غلوبال»، التي تقدم عبر منصاتها مجموعة من الأنشطة واللقاءات لتعريف المهتمين بخدماتها. واطّلع سموه خلال زيارته لمنصة الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية على مجموعة من التقنيات والمشروعات والمبادرات التي تمثل رؤية الهيئة الاستشرافية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات الذكية، وتعلم الآلة وإنترنت الأشياء، وذلك في إطار ضمن مساعي الهيئة لرسم مستقبل التحول الرقمي، والمدن الذكية، والحوكمة الرقمية في دولة الإمارات. كما زار سموه منصة الهيئة الاتحادية للضرائب، حيث استمع سموه إلى شرح حول مستجدات مشروعاتها القائمة، وخدماتها الجديدة، بما في ذلك مشروعات الهيئة التحولية التي تهدف إلى سعادة المُتعاملين والمعنيين بالنظام الضريبي.

منصات حكومة دبي

وشملت جولة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في معرض «جيتكس جلوبال 2023»، زيارة سموه لعدد من منصات حكومة دبي المشاركة في المعرض، حيث زار سموه منصة هيئة دبي الرقمية، كما توقف سموه عند منصة معهد دبي القضائي، حيث تابع شرحاً حول ابتكارات المعهد في عالم «الميتافيرس»، والأدوات التي يستخدمها المعهد لتعزيز دور التكنولوجيا في تشكيل مستقبل القضاء، والحلول التدريبيّة المبتكرة التي يقدمها وفقاً لقيم التميّز والابتكار لضمان تحقيق رسالته في توفير تجربة رائدة في التدريب والتطوير القضائي، والإسهام في نشر المعرفة القانونية للمجتمع على أوسع نطاق. واستمع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم من مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، الفريق محمد أحمد المري، إلى شرح حول الخدمات والمشروعات الذكية التي تقدمها «إقامة دبي» خلال المعرض. كما تفقَّد سموه منصة مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، حيث تابع شرحاً قدمه المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أحمد محبوب مصبح، حول أحدث تقنيات والحلول الرقمية التي تستخدمها جمارك دبي. وتوقف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أمام منصة دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث اطّلع سموه من مدير عام الدائرة، سلطان بطي بن مجرن، على أبرز الخدمات الرقمية التي تقدمها الدائرة عبر موقعها الإلكتروني. كما زار سموه جناح الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، حيث اطّلع على المشروعات الاستراتيجية، والمبادرات والأنظمة والخدمات الذكية.

النائب الأول لحاكم دبي:

• الحدث حافظ على مكانته كشريك في تحديد ملامح المشهد التكنولوجي العالمي.

• الشركات الوطنية أظهرت تقدماً كبيراً في مجال التحوّل الرقمي وتبني أحدث الحلول والتطبيقات.