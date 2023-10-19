مكتوم بن محمد : "جيتكس" يترجم رؤية محمد بن راشد في تحقيق الريادة العالمية لدبي في مجال التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي

زار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم (الخميس) معرض "جيتكس جلوبال 2023" في دورته الثالثة والأربعين، والذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة أكثر من 6000 عارض و180 ألف مسؤول تنفيذي في مجال التكنولوجيا من أكثر من 180 دولة، ويختتم أعماله غداً (الجمعة).

وأكد سموه أن المعرض العالمي يترجم رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تحويل دبي إلى واحدة من أكثر الاقتصادات الرقمية ريادةً في العالم، وزيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في اقتصاد دبي، وجعل ذلك ضمن أبرز المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، لتوليد قيمة اقتصادية جديدة من التحوّل الرقمي نحو الاقتصاد الجديد بمتوسط 100 مليار درهم سنوياً يضيفها لاقتصاد دبي.

وقال سموه: يعزّز معرض جيتكس مكانة دبي مركزاً عالمياً للتكنولوجيا ونقطة لقاء محورية تجمع صُنّاع ومطوّري التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم للتواصل والتعاون وتبادل المعرفة، ومع النطاق الكبير للابتكارات والحلول التقنية المتطورة التي قدمها أبرز المعنيين بالقطاع من مختلف أنحاء العالم، ننظر بكل التقدير للتقدم الكبير الذي أظهرته شركاتنا الوطنية في مجال التحوّل الرقمي وتبنّي أحدث الحلول التقنية والتطبيقات الذكية سعياً لتحقيق الريادة العالمية في العالم الرقمي، وبما يعكس ديناميكية دبي وسرعة مواكبتها للمتغيرات العالمية في شتى المجالات التنموية.

وأضاف سموه: حافظ هذا الحدث المتميز على مكانته على مدار أكثر من أربعة عقود، كشريك في تحديد ملامح المشهد التكنولوجي العالمي سريع النمو والتغيّر، وهو مستمر في هذا الدور بما يوفره من فرص استكشاف استراتيجيات جديدة لتسخير قوة التحول الرقمي في دعم وتسريع جهود التنمية المستدامة، وكلنا ثقة في قدرة هذا الحدث، الذي واكب على مدار سنوات مسيرة التطور التكنولوجي في دبي، على مواصلة رسالته في طرح مسارات وإمكانيات جديدة لقطاع التكنولوجيا يمكن من خلالها صنع مستقبل أفضل للبشرية.

رافق سموه خلال الزيارة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وسعادة هلال سعيد المرّي، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، وعدد من مديري الدوائر الحكومية وكبار المسؤولين في دبي.

( أجنحة وطنية )

وحرص سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم على زيارة عدد من الأجنحة الوطنية المشاركة في جيتكس غلوبال 2023، حيث توقف سموه في جناح حكومة أبوظبي الذي يضم أكثر من 30 جهة حكومية، واستمع سموه إلى شرح حول أبرز ما تستعرضه من خلال المعرض من مشاريع ومبادرات تقنية تعزز التزام حكومة أبوظبي بالارتقاء بالخدمات الحكومية والأمن السيبراني وأحدث إنجازاتها في مجالات الحلول الحكومية الرقمية وتحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي والتمكين الرقمي، وفي مقدمتها النسخة المحدثة من منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحّدة "تم"، وتطبيق "إسكان أبوظبي"، الذي يسهم في المساعدة على التعرف على خيارات الإسكان والأراضي في الإمارة.

كما شملت الزيارة جناح حكومة الشارقة حيث اطلع سموه على أبرز المشاريع الرقمية والمبادرات التقنية التي تخدم في دعم مسيرة التحول الرقمي في الإمارة، ومن أبرزها مشروع "مركز علم الآثار في عالم الميتافيرس" المقدم من هيئة الشارقة للآثار من خلال مبادرتيّ "مركز علم الآثار" و"مسار جبل خطم ملاحة الأثري" الذي يمثّل محاكاة لأهم الكنوز الأثرية التي تحتضنها إمارة الشارقة، ومشروع "التحوّل الرقمي باستخدام الويب 3.0" التابع لدائرة التخطيط والمساحة والذي يمهد لتطبيق تقنيات الميتافيرس.

ولدى توقفه في جناح حكومة الفجيرة، استمع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى شرح حول أبرز المبادرات والمشاريع التابعة لعدد من الدوائر والجهات الحكومية، ومن أبرزها مشروع المحاكاة الافتراضي "انفايرو ميتا" الذي يضم ثلاث بيئات افتراضية للحياة البحرية بتقنية الميتا فيرس، بما يسهم في التعريف بتنوع البيئة المائية للإمارة ويحفز على الحفاظ عليها، فضلا عما يضمه المشروع من خطط مستقبلية خطط مستقبلية داعمة لأهداف التنمية المستدامة وملائمتها مع توجهات خطة الفجيرة الاستراتيجية 2026، فيما شملت مشاركة حكومة الفجيرة في "جيتكس جلوبال" إطلاق الموقع الإلكتروني المحدث لهيئة الفجيرة والتطبيق الذكي المصاحب، وتم فيه تحديث نحو 20 خدمة الكترونية متكاملة.

كذلك زار سموه جناح حكومة عجمان حيث تابع شرحاً حول الجهود الرامية لتعزيز أهداف التحول الرقمي في الإمارة، وما شملته من مشاريع ومبادرات نوعية تخدم في الوصول إلى التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة في الارتقاء بأداء مختلف القطاعات، وتيسير الوصول إلى أفضل الخدمات، ومن أهمها منظومة الخدمات الرقمية، والتي تشمل ما يزيد على 40 خدمة جديدة، ومنصة بيانات عجمان المفتوحة، والتي تمكن المتعاملين من الوصول إلى الخدمات والبيانات الحكومية بسهولة.

وشملت الزيارة منصات عدد من الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، حيث حرص سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم على زيارة منصة وزارة المالية ضمن منصة الحكومة الاتحادية في معرض جيتكس جلوبال، والتي تقدم عبر منصاتها مجموعة من الأنشطة واللقاءات لتعريف المهتمين بخدماتها، ومنها جلسة حوارية تحت عنوان "خدمات 2.0" ضمت فريقاً من المتخصصين في الخدمات التابعة للوزارة، الذين قدموا معلومات لزوار المعرض حول الخدمات الرقمية للوزارة، وأبرز التطورات التي تساهم في تلبية احتياجات المستخدمين.

واطّلع سموه خلال زيارته لمنصة الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات على مجموعة من التقنيات والمشاريع والمبادرات التي تمثل رؤية الهيئة الاستشرافية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات الذكية، وتعلم الآلة وإنترنت الأشياء، وذلك في إطار ضمن مساعي الهيئة لرسم مستقبل التحول الرقمي، والمدن الذكية، والحوكمة الرقمية في دولة الإمارات.

كما زار سموه منصة الهيئة الاتحادية للضرائب، حيث استمع سموه إلى شرح حول مستجدات مشاريعها القائمة، وخدماتها الجديدة بما في ذلك مشاريع الهيئة التحولية التي تهدف إلى سعادة المُتعاملين والمعنيين بالنظام الضريبي، إضافة إلى مبادرات ومشاريع الهيئة ومنها "باقة موفق" التي تهدف إلى تسهيل ممارسة الأعمال والامتثال الضريبي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة و"الوكيل الضريبي المُتخصِّص" التي توفر آلية متطورة تُتيح اختيار الوكيل الضريبي المُتخصِّص للقطاع المُناسب لطبيعة النشاط الاقتصادي للخاضع للضريبة.

( منصات حكومة دبي )

وشملت جولة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في معرض "جيتكس جلوبال 2023"، زيارة سموه لعدد من منصات حكومة دبي المشاركة في المعرض، حيث زار سموه منصة هيئة دبي الرقمية وكان في استقباله سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة، والذي اطلع سموه على الخدمات والمشاريع الجديدة التي تقدمها الهيئة وتعمل من خلالها على تحقيق وتمكين استراتيجيتها نحو رقمنة الحياة بالكامل في مدينة دبي.

كما توقف سموه عند منصة معهد دبي القضائي، حيث تابع شرحا حول ابتكارات المعهد في عالم "الميتافيرس"، والأدوات التي يستخدمها المعهد لتعزيز دور التكنولوجيا في تشكيل مستقبل القضاء، والحلول التدريبيّة المبتكرة التي يقدمها وفقاً لقيم التميّز والابتكار لضمان تحقيق رسالته في توفير تجربة رائدة في التدريب والتطوير القضائي والمساهمة في نشر المعرفة القانونية للمجتمع على أوسع نطاق.

واستمع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم من سعادة الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إلى شرح حول الخدمات والمشاريع الذكية التي تقدمها "إقامة دبي" خلال المعرض بما فيها مشروع التطبيق الذكي، وخدمة الاتصال المرئي، والتطبيق الذكي، والجوازات والأحوال الشخصية، و"منصتي"، وخدمة الواقع الافتراضي، وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، والابتكار والمستقبل، ونظام دبي الإلكتروني للمستندات، والبوابة الذكيّة.

كما تفقد سموه منصة مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، حيث تابع شرحا قدمه سعادة أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، حول أحدث تقنيات والحلول الرقمية التي تستخدمها جمارك دبي بما فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأتمتة الإجراءات، والموظف الافتراضي، والبوابة الرقمية، والغرفة الذكية، والمنارة الرقمية.

وتوقف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمام منصة دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث اطّلع سموه من سعادة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام الدائرة حول أبرز الخدمات الرقمية التي تقدمها الدائرة عبر موقعها الالكتروني بما في ذلك الاستعلام عن حالة مشروع "عقاري" وطلب تسجيل وتجديد عقود الإيجار والقوانين وأهم التشريعات، وكذلك الخدمات المقدمة من خلال "منصة التسجيل العقاري اللحظي في دبي" والتي طورتها الدائرة بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للحلول العقارية.

كما زار سموه جناح الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، حيث اطّلع على المشاريع الاستراتيجية والمبادرات والأنظمة والخدمات الذكية التي تطبق من خلالها الهيئة أحدث التقنيات والابتكارات في العديد من محاور العمل مثل الهوية والإقامة وشؤون الأجانب والجمارك وأمن المنافذ، بما يسهم في دعم منظومة الأمن والرقابة على المنافذ الحدودية ويعزز النمو الاقتصادي للدولة ويستقطب رواد الأعمال ورؤوس الأموال وأصحاب المواهب والخبرات.