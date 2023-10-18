20.6 مليار درهم الاستثمارات الإماراتية في تركيا

قال رئيس مكتب الاستثمار، التابع لرئاسة الجمهورية التركية، أحمد بوراك داغلي أوغلو، إن إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من دولة الإمارات إلى تركيا وصل إلى 5.6 مليارات دولار (20.6 مليار درهم) في الفترة من عام 2002 إلى أغسطس 2023.

وأضاف أوغلو في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات (وام) على هامش فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي الذي يعقد في العاصمة أبوظبي، أن نحو 600 شركة برأسمال إماراتي تعمل في تركيا حتى النصف الأول من العام الجاري.

وذكر أن الإمارات هي الشريك التجاري الـ13 لتركيا من حيث الصادرات، والشريك التجاري الـ15 من حيث الواردات، مع حجم تجاري بلغ نحو 10 مليارات دولار حتى عام 2022.

وأشار إلى أن تركيا تجتذب الاستثمارات من الإمارات بشكل خاص في قطاعات الطاقة والرعاية الصحية والزراعة واللوجستيات والنقل والبنية التحتية والتمويل والسياحة، إضافة إلى مجالات التغير المناخي والطاقة والمياه والأمن الغذائي.

وأوضح أوغلو أن من بين أبرز الاستثمارات التي قامت بها الشركات الإماراتية في تركيا هي اتفاق مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» ومجموعة إيفياب التركية على تأسيس شراكة استراتيجية في أسهم الملكية بين «ميناء دي بي ورلد ياريمجا» وميناء إيفياب، إضافة إلى استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على بنك دنيز.

وبيّن أنه في الفترة من 2014 إلى 2022، بلغ إجمالي حجم الاستثمار المباشر الأجنبي من تركيا إلى الإمارات نحو 1.1 مليار دولار، وأكثر من 400 شركة برأسمال تركي تعمل في الإمارات، في قطاعات البناء والسياحة والدفاع وقطاعات أخرى.