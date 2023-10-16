محمد بن راشد: «جيتكس» يشبه دبي في شغفها بكل جديد

افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، فعاليات الدورة 43 من معرض «جيتكس غلوبال 2023»، الحدث الأبرز على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا، الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري، بمشاركة ما يزيد على 6000 جهة عارضة، و180 ألف مسؤول تنفيذي بمجال التكنولوجيا من أكثر من 180 دولة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أهمية هذا الحدث العالمي، وأثره كمنصة عالمية رئيسة لطرح أحدث المنتجات والحلول التقنية، إذ نجح الحدث في ترسيخ مكانته على مدار أكثر من 40 عاماً كأحد أكبر التجمعات الاحترافية لصُنّاع ومطوّري التكنولوجيا على مستوى العالم.

وقال سموه في تغريدة على موقع «إكس» أمس: «أثناء زيارتي اليوم لمعرض جيتكس غلوبال للتكنولوجيا، في نسخته الأكبر، عبر 43 دورة، بمساحة تتجاوز 2.7 مليون قدم مربعة، وبمشاركة 6000 شركة تقنية، و180 ألف متخصص. معرض جيتكس، اليوم أصبح مجموعة معارض تخصصية للتقنية والشركات الناشئة والمبرمجين والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وغيرها».

وأضاف سموه: «معرض جيتكس يشبه دبي في سرعة نموه، حيث نما 40% عن دورته السابقة. ويشبه دبي في احتضانه أفضل العقول من 180 دولة. ويشبه دبي في شغفها بكل جديد، يسهم في تغيير مستقبلنا نحو الأفضل».

4 عقود

وتابع سموه: «على مدى أكثر من أربعة عقود، استضافت دولة الإمارات في دبي أبرز المبدعين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، ضمن محفل هدفه مضافرة الجهود، وتحفيز سعي مشترك لتشكيل مستقبل التكنولوجيا، ومن ثم مستقبل العالم. وكان هذا المحفل المنصة التي انطلقت منها استراتيجيات ورؤى وشراكات كان لها دورها المؤثر والواضح في دفع مسيرة التقدم التكنولوجي حول العالم، بما لذلك من أثر مباشر في القطاعات الحيوية الأخرى كافة».

وأضاف سموه: «تواصل دولة الإمارات ريادتها بشكل استباقي في بناء مستقبل واعد في مختلف قطاعات الاقتصاد. رحبنا في دبي هذا العام، ومن خلال النسخة الـ43 لمعرض جيتكس، بأكثر من 6000 عارض، و180 ألف مسؤول تنفيذي، بمجال التكنولوجيا من 180 دولة. ازدهار قطاع المعارض والمؤتمرات هو انعكاس لالتزامنا الراسخ بتوفير كل المقومات الداعمة لحوار عالمي بنّاء، هدفه غد أفضل للبشرية في المجالات كافة».

النمو المطرد

وتابع سموه: «يشكل النمو المطرد لمعرض جيتكس شهادة دامغة على ثقة العالم المتزايدة في دبي كمركز محوري لصناعة التكنولوجيا للغد وما بعده. في حين يمثل النجاح المستمر للحدث شهادة على الالتزام الراسخ من دولة الإمارات ودبي بقيادة التقدم والابتكار وتعزيز التعاون الدولي في مشهد تكنولوجي سريع التطور. لن ندخر جهداً في الوفاء بالتزاماتنا في فتح إمكانات جديدة لصناعة التكنولوجيا، وإقامة شراكات جديدة تسهم في تحسين نوعية حياة الإنسان».

وكان معرض «إكسباند نورث ستار»، الحدث الأبرز عالمياً للشركات الناشئة الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، تستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، خلال الفترة بين 15 و18 أكتوبر 2023، قد انطلق أول من أمس (الأحد) في موقع العرض الجديد في دبي هاربر، بمشاركة ما يزيد على 1800 شركة ناشئة في كلا الحدثين، ليستكشف المشاركون الفرص المتاحة في واحدة من أكثر الاقتصادات الرقمية مرونة وتنوعاً واعتماداً على التكنولوجيا في العالم.

واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الزيارة التي رافقه فيها وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر سلطان العلماء، والمدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المري، وعدد من الوزراء ومديري الدوائر الحكومية، على أحدث التقنيات والحلول التي يتضمنها المعرض، وتطرحها الشركات الوطنية والعالمية المشاركة في المعرض هذا العام.

تمكين المؤسسات

واستمع سموه خلال الزيارة إلى شرح حول ما تقدمه شركة «مايكروسوفت» من حلول خلال المعرض، حيث تعرض الشركة العالمية مجموعة واسعة من تقنياتها التي تستهدف تمكين المؤسسات في جميع أنحاء المنطقة، من خلال الوفاء بمتطلبات المرونة والقابلية للتوسع، وتحقيق أفضل مستويات الأمان والإنتاجية، فضلاً عن تزويدها بأفضل القدرات التقنية في مجال صناعة واتخاذ القرارات.

كما تعرف سموه إلى ما تعرضه شركة «آي بي إم» العالمية من خلال منصتها في المعرض، من أحدث المنتجات في مجال تكنولوجيا تصنيع أجهزة الحاسوب والبرمجيات. واستمع سموه لشرح حول ما تقدمه الشركة من خدمات في مجال البنية التحتية، وخدمات استضافة المواقع، وغيرها من الخدمات الاستشارية في المجالات التقنية كافة.

حلول سحابية

كذلك، اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على ما تقدمه شركة البرمجيات السحابية العملاقة «سيلز فورس» التي تشارك في المعرض للمرة الأولى هذا العام، من حلول سحابية رائدة لمساعدة الشركات على تحقيق نمو مستدام وكفاءة تشغيلية، من خلال تصميم وتطوير برامج المؤسسات، وما توفره الشركة كمنصة تقنية للعملاء والمطورين لبناء وتشغيل تطبيقات الأعمال.

منتجات متقدمة

وتوقف سموه أمام منصة شركة «هواوي» العالمية، حيث تعرف من مسؤوليها إلى ما تقدمه الشركة من حلول ومنتجات متقدمة داعمة للتحول الرقمي الذكي، وذلك تماشياً مع ما تشهده المرحلة المقبلة من متطلبات الأمن السيبراني في مختلف سيناريوهات الأعمال، حيث تركز الشركة على تقديم آليات جديدة ومتطورة لتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي في تطوير الأعمال بدعم كامل من الحلول السحابية المتطورة.

وتوقف سموه عند شركة «اتصالات من إي آند»، حيث استمع إلى شرح حول ما تقدمه من منتجات وحلول في معرض «جيتكس غلوبال» هذا العام، ومن أهمها شبكة الجيل الخامس المستقلّة (5G Stand Alone network) التي أعلنت إتاحتها لمستخدمي الهواتف المتحركة، في إنجاز جديد يعقب إتاحة شبكة الجيل الخامس المستقلّة لمستخدمي الخدمات اللاسلكية الثابتة (FWA) في بداية العام الجاري.

كما زار سموه منصة شركة «بيون» التي تطرح العديد من حلول الأمن السيبراني المبتكرة، لتمكين الشركات من تسريع نموها نحو التحول الرقمي، وسد الفجوة بين الأفراد والشركات، كما تستعرض الشركة خلال مشاركتها في جيتكس 2023 أحدث حلول الاتصال والحلول الرقمية لمساعدة الشركات على تحسين قدرتها على اتخاذ القرارات وتحقيق النتائج المرجوة.

مساحة إضافية

يغطي معرضا «جيتكس جلوبال» و«إكسباند نورث ستار» مساحة مشتركة تبلغ 2.7 مليون قدم مربعة، وهو ما يتجاوز النسخة السابقة بنسبة 40%. ويستكشف معرض «جيتكس غلوبال 2023»، أحدث الابتكارات والاتجاهات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والسحابة الإلكترونية، و«الويب 3.0»، والأمن السيبراني، وتكنولوجيا المناخ، والتنمية الحضرية، وغيرها.

وسيوفر معرض «جيتكس غلوبال»، على مدار أيامه الخمسة أحدث التقنيات التكنولوجية في عالم الذكاء الاصطناعي، مع استضافة فعاليات مثل «الذكاء الاصطناعي في كل شيء»، أكبر معرض لحلول ومفاهيم الذكاء الاصطناعي هذا العام، والذي سيشهد مشاركة 1000 شركة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لإظهار قدرات هذه التكنولوجيا. ويضم الحدث كذلك فعالية «غلوبال ديف سلام»، أكبر ملتقى للمبرمجين والمطورين، ومعرض «وادي جيتكس السيبراني»، أكبر حدث للأمن السيبراني هذا العام، والذي يجمع تحت مظلته عدداً من أبرز شركات وخبراء القطاع لمناقشة التحديات والفرص المتعلقة بحماية الأصول الرقمية والبنية التحتية في عصر الذكاء الاصطناعي.

«جيتكس إمباكت»

يشهد معرض «جيتكس غلوبال»، إطلاق فعاليتي «جيتكس إمباكت» و«معرض التمدن المستقبلي» اللتين تقامان في الموقع نفسه. وستركز هذه المعارض على مناقشة القضايا الملحة المتعلقة بتغير المناخ والتنمية المستدامة، واستكشاف أفضل الممارسات والحلول المبتكرة لتمهيد الطريق نحو مستقبل صفري الانبعاثات، بما يتماشى مع أهداف مؤتمر الأطراف (COP28) الذي تستضيفه دولة الإمارات في دبي نوفمبر المقبل.

وتشارك في معرض «جيتكس جلوبال 2023» مجموعة من عمالقة التكنولوجيا، بما في ذلك (ديل تكنولوجيز، وe&، وغوغل، وهواوي، وهيوليت - باكارد، وآي بي إم، ومايكروسوفت، وتونومس). ومن بين الوافدين الجدد (سيلز فورس، وبرودكوم، وبيون، وديلويت).

أجندة «جيتكس»

تتضمن أجندة «جيتكس غلوبال» خلال دورته الحالية استضافة المؤتمر العالمي لرؤساء التكنولوجيا، أكبر تجمع لمهندسي ومبتكري التكنولوجيا هذا العام، ويأتي إطلاق هذا المؤتمر مدفوعاً بنمو الاقتصاد الرقمي العالمي، والتركيز القوي على ابتكارات ومبادرات التكنولوجيا الخضراء المستدامة.

نائب رئيس الدولة:

• (جيتكس) يشبه دبي في سرعة نموه، واحتضانه أفضل العقول من 180 دولة.

• الإمارات تواصل ريادتها بشكل استباقي في بناء مستقبل واعد في مختلف قطاعات الاقتصاد.

• النمو المطرد لـ(جيتكس) شهادة دامغة على ثقة العالم المتزايدة في دبي كمركز محوري لصناعة التكنولوجيا للغد وما بعده.