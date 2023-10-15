6000 شركة من 170 دولة تشارك في «جيتكس غلوبال 2023»

تنطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، فعاليات معرض «جيتكس غلوبال 2023»، بمشاركة 6000 شركة من 170 دولة ويضم 40 ورشة عمل يتحدث فيها 1400 متحدث وتستمر حتى 20 أكتوبر الجاري.

وللمرة الأولى منذ انطلاقه، تنعقد النسخة الـ43 من «جيتكس غلوبال»، معرض التكنولوجيا الأبرز على مستوى العالم، في مكانين ضخمين، لاستضافة أكثر من 180 ألف مسؤول تنفيذي بمجال التكنولوجيا من أكثر من 180 دولة، ويقام خلال الفترة الممتدة بين 16 و20 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

ويشكل «جيتكس غلوبال»، المنصة الأمثل، والملتقى الذي يجمع أفضل العقول وأكثرها إبداعاً وابتكاراً لتشكيل مستقبل التكنولوجيا وسيقام هذا الحدث العالمي المزدوج، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، متفوقاً على نسخته السابقة بزيادة قدرها 4%. وسيجتمع فيه العالم للتحاور بشأن إرساء نموذج تكنولوجي جديد في مجالات الذكاء الاصطناعي، والسحابة الإلكترونية، والويب 3.0، والاقتصاد الرقمي المستدام.

ويشارك في المعرض مجموعة من عمالقة التكنولوجيا الذين يقودون جهود الذكاء الاصطناعي، ومنهم شركتا (هواوي ومايكروسوفت) اللتان تشاركان في المعرض بشكلٍ دوري، فضلاً عن انضمام شركة البرمجيات السحابية العملاقة «سيلز فورس» لأول مرة.

وسيشهد المعرض أضخم الشراكات بين القطاعين العام والخاص حتى الآن، حيث تعمل أكثر من 250 جهة حكومية على الارتقاء برؤاها المستقبلية التي تخص المدن الرقمية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية عبر التعهد بالتزامات جريئة لتحقيق التميز الرقمي.

كما سيوفر المعرض المستمر على مدار خمسة أيام، تجربة غامرة في عمق عالم الذكاء الاصطناعي مع فعاليات مثل «الذكاء الاصطناعي في كل شيء»، الذي يعتبر أكبر معرض لحلول ومفاهيم الذكاء الاصطناعي العام الجاري، وفعالية «غلوبال ديف سلام» أكبر ملتقى للمبرمجين والمطورين، فضلاً عن معرض «وادي جيتكس السيبراني» الذي يتناول العالم الإجرامي السيبراني الخفي والمظلم.

ويجمع المعرض ثماني فعاليات رائدة في مجالات التقنية والشركات الناشئة، ويمثل منصة متفردة لاستعراض أحدث الابتكارات القائمة على التقنية والأفكار المستقبلية.

ويُعد «جيتكس غلوبال»، منصة للابتكار ويحتضن مجموعة من الفعاليات الرائدة، بما فيها معرض «إكسباند نورث ستار» أكبر فعالية للشركات الناشئة في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، و«عالم الذكاء الاصطناعي» المنصة المخصصة لابتكارات الذكاء الاصطناعي، ومؤتمر «ماركيتنغ مينيا»، الذي يركز على أحدث تقنيات التسويق، و«جيتكس إمباكت»، و«إكس فيرس» والهادف إلى دعم مختلف القطاعات في إطار تقنية الميتافيرس.

وتشمل أجندة «جيتكس» إطلاق قمة التمويل الرقمي «فينتك سيرج» و«قمة مستقبل البلوك التشين»، التي تتمحور حول أحدث ابتكارات تقنية البلوك التشين للتعاملات الرقمية والعملات المشفرة والويب 3.0 و«غلوبال ديف سلام»، أكبر ملتقى للمبرمجين والمطورين في منطقة الشرق الأوسط.

ويجمع «جيتكس غلوبال» على مدى خمسة أيام أبرز الجهات الفاعلة في مجالات الابتكار لتعزيز الإمكانات في مواجهة القضايا العالمية الملحة في مجالات الأعمال والاقتصاد والمجتمع والثقافة.

وتشمل قائمة حضور الفعالية مجموعة واسعة من المسؤولين التنفيذيين والجهات الحكومية والمبرمجين والمطورين ورواد الأعمال والشباب والأكاديميين.

بدورها، تطلق مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة خلال مشاركتها في «جيتكس غلوبال»، سبعة مشاريع مبتكرة تسهم في مواصلة مسيرة المؤسسة في التحول الرقمي، وتطويرها خدمات استباقية تدعم استدامة النمو الاقتصادي في دبي، وذلك تحت شعار «الريادة في الاستدامة والذكاء الاصطناعي».

وتسلط المؤسسة العام الجاري الضوء على أحدث تقنياتها وحلولها الرقمية التي تواكب أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأتمتة الإجراءات، والموظف الافتراضي، والبوابة الرقمية، والغرفة الذكية.

وتعرض جمارك دبي مشاريع «التفتيش عند بُعد» والذي ستطلقه مع «دبي الجنوب»، ومشروع «تتبع حالة الشحنات»، و«أتمتة عمليات التدقيق اللاحق باستخدام الذكاء الاصطناعي»، و«برنامج زام» وهو برنامج ذكي يعتمد التقنيات الحديثة في خطة توزيع أوقات مناوبة الموظفين في نظام المناوبة على حسب مناطق الاختصاص.

كما تعرض «مؤسسة الموانئ والجمارك» مبادرات «نَهام» الموظف الافتراضي الذي يقوم بالرد الذاتي على جميع استفسارات المتعاملين المتعلقة بخدمات المؤسسة، «مشروع بحر دبي»، بوابة رقمية وذكية جديدة متخصصة في الترفيه البحري وخدمة الجمهور الراغبين في التعرف على كل المستجدات المتعلقة بالبحر، ومشروع «المنارة الرقمية» المعني بإصدار تصاريح اليخوت الأجنبية الزائرة وتعديل بياناتها من خلال منصة الخدمات الإلكترونية.

كما تستعرض هيئة كهرباء ومياه دبي في المعرض، أبرز خدماتها وبرامجها ومبادراتها الرقمية المبتكرة والاستباقية والآمنة، إلى جانب مشاريع وحلول «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية للهيئة، والتي تهدف من خلالها إلى إعادة صياغة مفهوم المؤسسات الخدماتية والمساهمة في بناء مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي.

من جهتها، تشارك بلدية دبي في «جيتكس» وتستعرض ثمانية من أبرز مشاريعها وخدماتها الرقمية المتقدمة في قطاعات تنظيم وترخيص أنشطة البناء والتشييد وتقنيات البناء باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد وتوظيف الذكاء الاصطناعي لكشف المخالفات الإنشائية، إضافة إلى مشاريع نظم المعلومات الجغرافية ومشاريع معالجة الصرف الصحي، فضلاً عن خدماتها في مجال تعزيز فرص الاستثمار وإسعاد المستثمرين والرد على استفسارات المتعاملين.

وأعلنت هيئة الطرق والمواصلات، مشاركتها بحزمة من المشاريع والمبادرات التي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي والميتافيرس الافتراضي، في المعرض. وتعرض الهيئة في جناحها، البوابة الذكية التي تتيح دفع تعرفة استخدام المواصلات العامة باستخدام بصمة الوجه، وخدمة نقل ملكية المركبة عبر تطبيق «دبي درايف RTA Dubai Drive» دون الحاجة لزيارة مراكز خدمة المتعاملين، إضافة إلى عرض نموذج لأول عبرة كهربائية في العالم مصنوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وكذلك استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في التنبؤ بنسبة إشغال المواقف العامة، كما سيتم إطلاق النسخة المحدثة من تطبيق الهيئة.

من جهتها، تستعرض محاكم دبي خلال مشاركتها في المعرض، أحدث المشروعات المبتكرة والتِّقنيات الرقميَّة، التي تعد نقلة نوعيَّة تضاف لمحاكم دبي في توظيف الإمكانات لجعل دبي منصة عالميَّة رائدة ومن أبرزها، خدمة نظام الصَّرف الآلي، خدمة المسار السَّريع للكاتب العدل و الزَّواج المدني عن بعد.

كما أعلنت مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء» مشاركتها في معرض جيتكس غلوبال في نسخته الـ43 التي تنطلق غداً.

تقدم «نداء» خلال مشاركتها مجموعة من تطبيقات المدن الذكية المبتكرة التي تلبي الاحتياجات المتطورة للمؤسسات الأمنية الرائدة والحكومية ووكالات الاستجابة السريعة التي تركز على الأمن والسلامة العامة.

وتركز «نداء» خلال المعرض على حل (كورموت تاكتكس COREMOTE Tactics) الثوري من (منتورا Mentura)، الذي يعمل بسلاسة على شبكة الجيل الرابع الأمنية الخاصة بـ«نداء».

وتعرض وزارة الصحة ووقاية المجتمع خلال مشاركتها في المعرض حزمة من مشاريعها الرقمية وأحدث الأنظمة والحلول التقنية وأبرز إنجازاتها ومشاريعها المبتكرة لتعزيز سعادة المتعاملين في إطار جهودها لتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071 واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 ضمن سعيها لترسيخ مكانة الدولة الرائدة على خريطة الابتكار العالمية في مجال الصحة الذكية والرقمية. وتتيح الوزارة للمختصين والمهتمين فرصة الاطلاع على تجربة متميزة للحلول التقنية الصحية لتلبية الاحتياجات الصحية الحالية والمستقبلية وترسيخ مكانتها بوصفها واحدة من أهم رواد التحول الرقمي الحكومي.

أحدث التقنيات التعليمية

تشارك جامعة حمدان بن محمد الذكية في معرض «جيتكس»، بعرض أحدث مبتكراتها التقنية ومنصاتها التعليمية القائمة على تطبيقات التعليم الذكي والذكاء الاصطناعي.

• «جيتكس غلوبال» الملتقى الذي يجمع أفضل العقول وأكثرها إبداعاً وابتكاراً لتشكيل مستقبل التكنولوجيا.