مكتــب الذكـــاء الاصطناعي يطلق تقرير «الحوكمة الذاتية المسؤولة في الميتافيرس»

أطلق مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، تقرير إطار عمل الحوكمة الذاتية المسؤولة في «الميتافيرس»، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على المبادئ المقترحة للتنظيم الذاتي في الميتافيرس واستخدامات الميتافيرس الرئيسة في مختلف المجالات، لضمان نمو اقتصاد الميتافيرس، والبناء على فرص هذا القطاع المستقبلي الواعد، ومواجهة تحدياته المتمثلة في حماية البيانات والخصوصية وجودة الحياة الرقمية وحماية الملكية الفكرية.

ويتناول التقرير معلومات عن الميتافيرس بوصفه عالماً افتراضياً جديداً، يمكّن المستخدمين من التفاعل مع بعضهم بعضاً، باستخدام تقنيات مختلفة، مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز، ويؤكد ضرورة وضع مبادئ التنظيم الذاتي التي تضمن السلامة والأمن الرقمي للمستخدمين، مع استمرار نمو هذا المجال واندماجه بشكل أكبر في الحياة اليومية.

وأكد وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عمر سلطان العلماء، أن «الميتافيرس يمثل بوابة للفرص الاقتصادية التي تؤثر في مختلف القطاعات ذات الأولوية في الدولة، وتفتح المجال لتبني تقنيات الواقع المعزز والافتراضي وغيرها من الركائز التكنولوجية التي تبنتها الدولة في خططها الاستراتيجية الرئيسة، وضمن أولوياتها نحو ترسيخ ريادتها عالمياً في المجالات الرقمية».

وقال إن «الحكومة تعمل على تعزيز الشراكات الناجحة وأطر التعاون الاستراتيجية مع مختلف الشركات الرائدة المعنية بالقطاع الرقمي وحلول التكنولوجيا المتقدمة، مشيراً إلى توجه الحكومة إلى تعزيز اقتصاد الميتافيرس، بما يجسد أهداف الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، من خلال تشجيع الابتكار في مجال الميتافيرس، وتعزيز المساهمة الاقتصادية للمجالات الرقمية، عبر تكامل الجهود في البحث والتطوير لضمان النمو المستدام لهذا القطاع الاقتصادي الجديد».

من جانبه، أفاد المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المري، بأنّ إطلاق تقرير إطار عمل الحوكمة الذاتية المسؤولة في الميتافيرس يسهم في دفع عجلة استراتيجية دولة الإمارات في التحول إلى عالم الميتافيرس والارتقاء بالميزات التنافسية والكفاءة الرقمية لكل القطاعات الحيوية، وبالتالي ترسيخ مكانة الدولة وجهة أولى للذكاء الاصطناعي وأحدث الحلول التقنية في العالم.

وأكد الدور المهم الذي ستلعبه المبادئ الواردة في التقرير، والتي ترتكز على البحث والتطوير في إرساء منظومة متكاملة تتسم بالشمولية والأمان والمصداقية لمجتمع الأعمال، ما يضمن استغلال الإمكانات غير المحدودة لعالم الميتافيرس في دعم الابتكار ورفد الاقتصاد الوطني، من خلال بيئة افتراضيّة مرنة توفر حلولاً أكثر كفاءة وفاعليّة.

9 مبادئ رئيسة

يغطي التقرير تسعة مبادئ رئيسة للتنظيم الذاتي للميتافيرس، تتضمن السماح للمستخدمين بالقدرة على نقل بياناتهم وأصولهم الرقمية وهوياتهم عبر المنصات، بصرف النظر عن التحديات التكنولوجية أو الجغرافية المحتملة، والخصوصية لضمان حماية حقوق المستخدمين وبياناتهم الشخصية مع توسع قطاع الميتافيرس، وضمان مراعاة كفاءة الطاقة، والتشغيل الذي يراعي أهداف الاستدامة البيئية ودمجها في تصميم عالم الميتافيرس منذ البداية، وتعزيز الثقة من خلال خلق ثقافة تشجع التعاون بين المستخدمين ومشاركة الأفكار، والشفافية لتشجيع تطوير الخدمات التي تم تصميمها، مع مراعاة تجربة المستخدم وتوقعاته.