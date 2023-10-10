مجلس إدارة «شعاع» يوافق على طرح حقوق أسهم جديدة

أعلنت شركة «شعاع كابيتال»، المدرجة في سوق دبي المالي، أمس، عن نيتها زيادة رأس المال المصدر من خلال إصدار حقوق الأولوية عقب موافقة مجلس الإدارة الأولية.

وأفادت الشركة في بيان، بأنه سيتم إصدار حقوق الأولوية مباشرة بعد تخفيض رأس المال وعرض المبادلة لحاملي السندات المستحقة في أكتوبر 2023، وذلك شريطة الحصول على الموافقات اللازمة من مساهمي الشركة والجهات التنظيمية ذات الصلة.

وتعتزم الشركة الاستفادة من تعزيز رأس المال لإعادة ترسيخ مكانتها من أجل تحقيق النمو.

وتهدف «شعاع كابيتال» إلى استكمال عملية تعزيز رأس المال بحلول نهاية العام الجاري، بشرط الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية والمساهمين.