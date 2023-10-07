«دانوب هوم» توفر خيارات غير محدودة في رأس الخيمة

أعلنت شركة «دانوب هوم»، العاملة في مجال تحسين المنازل وتجارة التجزئة للأثاث، سلسلة من الخيارات غير المحدودة، التي تعد بتحسين الطريقة التي يتسوق بها العملاء لشراء منازلهم، من خلال متجرها الرئيس المتجدد في رأس الخيمة.

وأفادت الشركة، بأن صالة العرض في رأس الخيمة، كانت أول صالة عرض لـ«دانوب هوم» على الإطلاق التي بدأت في عام 2008، وكانت تُعرف في البداية باسم «دانوب بيلد مارت»، قبل أن تخضع لعملية تغيير العلامة التجارية لتصبح «دانوب هوم».

ويمتد«دانوب هوم رأس الخيمة» على مساحة 60 ألف قدم مربعة، ويتميز بمجموعة جديدة من المنتجات عالية الجودة عبر مجموعة واسعة من الفئات بما في ذلك الأثاث المنزلي وأثاث الحدائق، والأدوات المنزلية، وتجهيزات الحمامات، إضافة إلى السيراميك والأرضيات والسجاد والستائر وغير ذلك.

وقال المدير العام لمجموعة «الدانوب»، عادل ساجان: «مع قاعدة عملاء متنوعة بمتطلبات مختلفة، تم تصميم طريقة العرض الجديدة داخل المتجر مع وضع العملاء واحتياجاتهم في الاعتبار، حيث تم استخدام شاشات عرض مصممة لإظهار الإمكانات التي تحملها المساحات المختلفة في المنزل».