السويدي: «الطيران» يسهم بـ 13% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة

أكد مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، سيف السويدي، أن دولة الإمارات تلعب دوراً مؤثراً ورائداً في ملف تغير المناخ بقطاع الطيران إقليمياً وعالمياً، خصوصاً ضمن مجموعة الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو».

وقال السويدي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إن الإمارات تعتبر من أوائل الدول في المنطقة التي أدركت مبكراً أهمية التعامل مع هذا الملف الحيوي، لاسيما وأن قطاع الطيران لاعب رئيس في ملف التغير المناخي، وركيزة من ركائز اقتصاد الإمارات مع مساهمته بأكثر من 13% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن ترتفع بنسبة 170% خلال الـ20 عاماً المقبلة، كما يوفر نحو 777 ألف وظيفة في أسواق الدولة، لذا فإن نمو القطاع يجب أن يكون نمواً مستداماً ومنخفض الكربون لتحقيق الأهداف المناخية الطموحة للدولة.

وأضاف أن الدولة كان على رأس أولوياتها تقييم وتطوير السياسات المطلوبة بما يدعم التشغيل الاقتصادي طويل المدى لمنشآت الوقود المستدام للطيران في الدولة والمواءمة مع طموحات الوقود منخفض الكربون والوقود المستدام للطيران المحلي والدولي لإزالة الكربون من الطيران.

وتابع السويدي: «من هذا المنطلق، تم تطوير خارطة الطريق الوطنية للوقود المستدام بالتعاون بين الجهات الحكومية المعنية وبالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تم وضع هدف طموح للوصول بحلول عام 2030 إلى طاقة إنتاج سنوية تصل إلى 700 مليون لتر من الوقود المستدام، ما يخلق أيضاً فرصاً استثمارية واسعة في قطاعي الطيران والطاقة، بحدود سبعة إلى تسعة مليارات دولار لإنتاج المرافق والتسهيلات المطلوبة، وهو ما سيوفر 18 ألف فرصة عمل جديدة، إضافة إلى دعم عمليات البحوث والتطوير المرتبطة بتسريع تكنولوجيا الوقود المستدام في الدولة».

أكبر تجمع دولي

قال مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، سيف السويدي، إن استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الطيران وأنواع الوقود البديل في نسخته الثالثة، تُعد دليلاً على ريادتها في هذا الملف، حيث يُعد هذا الحدث أكبر تجمع دولي للقادة في قطاع وصناعة الطيران والمصنعين والمستثمرين والخبراء في الصناعات ذات الصلة بوقود الطيران المنخفض الكربون والوقود المستدام.