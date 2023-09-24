حمدان بن محمد: إعداد كوادر وطنية تستطيع تحمُّل مسؤولية دبي الاقتصادية المستقبلية

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، برنامج قيادات دبي الاقتصادية، الذي يهدف إلى تأهيل جيل جديد من الكوادر الوطنية لقيادة قطاعات دبي الحيوية، وتزويدهم بأحدث التوجهات والخبرات العالمية.

ويستهدف البرنامج، الذي ينظمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، بالتعاون مع شركاء استراتيجيين عالميين في مجال الاقتصاد، إعداد كوادر وطنية عبر برامج نوعية وأنشطة هادفة، لإكسابهم مهارات حيوية تؤهلهم لقيادة المستقبل.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» (تويتر سابقاً): «نطلق اليوم (برنامج قيادات دبي الاقتصادية).. هدفنا تجهيز كوادر وطنية تستطيع تحمل مسؤولية دبي الاقتصادية المستقبلية، وتحقيق رؤية أجندتها الاقتصادية D33، وضمان استدامة النمو»، مضيفاً سموه: «البرنامج يمتد لمدة عام، وسأتابعه بنفسي، وسيكون تحت إشراف مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، وباب الترشيح والترشح مفتوح عبر الموقع الإلكتروني للمركز، لجميع من يرى في نفسه جزءاً من مستقبل اقتصاد دبي وريادة الإمارات».

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «نمتلك ثروة من العقول المبدعة في جميع القطاعات، وما يكفي من المرونة والخطط الاستباقية لتعزيز موقعنا في مقدمة الاقتصادات الأكثر تنوعاً ونمواً في العالم».

ويستهدف برنامج قيادات دبي الاقتصادية، ابتكار أفكار نوعية جديدة تطور فرصاً واعدة تدعم الكفاءات الوطنية، ويوفر بيئة خصبة تعزز المهارات القيادية والداعمة لأفضل المواهب، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) في مضاعفة النمو الاقتصادي لدبي خلال العقد المقبل، وترسيخ موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية حول العالم.

ويفتح مركز محمد بن راشد لإعداد القادة باب التسجيل أمام الراغبين في المشاركة في البرنامج خلال الفترة الممتدة من سبتمبر إلى أكتوبر المقبل من خلال المنصة الإلكترونية التابعة للمركز www.mbrcld.ae، حيث يشترط في المتقدم للانضمام للبرنامج أن يكون صاحب رؤية استراتيجية ومستقبلية يود تحقيقها، وصاحب دور أساسي في وضع ملامح استراتيجية في مكان عمله أو أن يكون مشرفاً على قطاع مهم أو يقود مبادرة استراتيجية، وأن يكون مسؤولاً عن عدد من المخرجات الرئيسة لمكان عمله، وأن يكون قائداً لفرق عمل ناجحة، وأن يكون من قيادات الصفين الثاني والثالث.

ولي عهد دبي:

• «البرنامج لمدة عام وسأتابعه بنفسي، وسيكون تحت إشراف مركز محمد بن راشد لإعداد القادة».

• «باب الترشيح والترشح مفتوح عبر الموقع الإلكتروني للمركز لجميع من يرى في نفسه جزءاً من مستقبل اقتصاد دبي وريادة الإمارات».