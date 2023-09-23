حكومة الإمارات تمنح «الياه سات» عقداً بـ 18.7 مليار درهم

أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية، أمس، عن حصول ذراعها الحكومية «الياه سات للخدمات الحكومية» (YGS) التابعة لها على أمر تكليف من حكومة دولة الإمارات، تتولى «الياه سات» بموجبه توفير سعة فضائية على الأقمار الصناعية والخدمات المُدارة على مدى 17 عاماً، ضمن عقد تصل قيمته الإجمالية إلى18.7 مليار درهم.

ويشمل أمر التكليف الممنوح لـ«الياه سات»، مجموعة من الخدمات المتصلة بالتشغيل والصيانة والإدارة التقنية لنظم الأقمار الصناعية الأرضية والمحطات الفرعية والتي تتولى الشركة توفيرها للحكومة حالياً بموجب عقد منفصل، وسيحل بديلاً عن اتفاقيتين حاليتين بين حكومة دولة الإمارات و«الياه سات»، هما اتفاقية خدمات سعة الأقمار الصناعية (CSA) وتفويض الخدمات المُدارة (MSM)، علماً أن هاتين الاتفاقيتين تنتهيان في نوفمبر وديسمبر 2026 على الترتيب.

وأفادت الشركة في بيان، بأنه وفقاً لأمر التكليف، ستتولى «الياه سات» توفير سعة أقمار صناعية آمنة وموثوقة، إضافة إلى ما يتصل بها من خدمات مُدارة عبر القمرين الصناعيين «الياه 1» و«الياه 2»، وكلاهما قيد التشغيل حالياً، على أن يتم تعزيز عملية توفير تلك الخدمات عبر القمرين الصناعيين الجديدين، «الياه 4» و«الياه 5» والمتوقع إطلاقهما عامي 2027 و2028 على التوالي.