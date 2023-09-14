الإمارات الأولى عالمياً في سرعات شبكة الجيل الخامس للربع الثاني من 2023

أفاد الرئيس التنفيذي لـ«اتصالات من إي آند»، مسعود شريف محمود، بأن «الشركة تعتز بمساهمتها في تعزيز مكانة دولة الإمارات ودعم حكومتها عبر النتائج التي تحرزها الدولة عالمياً على صعيد الاتصالات والحلول الرقمية، حيث حصلت الإمارات على أعلى التصنيفات في العديد من المؤشرات العالمية، مثل أحدث مؤشر (Speedtest Global Index) الخاص بـ(Ookla) لشهر يوليو، لتحل في المرتبة الأولى عالمياً بين 143 دولة في سرعات الهاتف المتحرك».

وأضاف: «أجرت (Ookla) الرائدة عالمياً في اختبار وتحليل سرعات النطاق العريض الثابت والهاتف المتحرك تقريراً حول سرعات شبكة الجيل الخامس عالمياً للنصف الأول من عام 2023، وتفوقت (اتصالات من إي آند) محلياً في معدل صافي نقاط الترويج (NPS) لعملاء الجيل الخامس بفارق أكثر من 20 نقطة. وأسهمت استثمارات (اتصالات من إي آند) في الجيل الخامس بتعزيز مكانة الإمارات في التقرير ذاته لتحتل الدولة المرتبة الأولى عالمياً في سرعات شبكة الجيل الخامس (5G) للربع الثاني، وبسرعة تنزيل بلغت 557.70 ميغابت في الثانية».

وتابع محمود: «كما تجاوزت نسبة تغطية شبكة (اتصالات من إي آند) للجيل الخامس 98.42% من المساحة الإجمالية للمناطق المأهولة بالسكان لدولة الإمارات، بسرعة تحميل تفوق 3.1 غيغابت في الثانية، باستخدام أجهزة هواتف الجيل الخامس، في حين بلغت نسبة تغطية الجيلين الثالث والرابع 99.86%».

وأشار إلى أنه «على مستوى تجارب شبكات الهواتف المتحركة، حققت (اتصالات من إي آند)، تحت قيادة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، سرعة نقل بيانات عالية تصل إلى 10 غيغابت في الثانية، ضمن النطاق الترددي 6 غيغاهرتز، والذي يعد إنجازاً مهماً يضع دولة الإمارات في الطليعة على صعيد قدرات الجيل الخامس المتقدم. ونعتز بمساهمة (اتصالات من إي آند) في تحقيق نسبة 99.85% من الألياف الضوئية الموصولة للمنازل في دولة الإمارات، إذ حرصت الشركة منذ انطلاقتها كشركة اتصالات رائدة بالمنطقة دائماً على تبني أحدث التقنيات والحلول العالمية في مسيرة التطوير لمختلف مكونات الشبكة، وكان لنا السبق إقليمياً ودولياً في عملية تحوّل الشبكات الأرضية من نحاسية إلى الألياف الضوئية، لتصبح الإمارات في طليعة دول العالم من حيث نسبة ومعدلات نفاذ الشبكة وتوصيلها للمنازل والمؤسسات (FTTH). وحافظت دولة الإمارات على المركز الأول عالمياً في نسبة نفاذ شبكة الألياف الضوئية الموصولة للمنازل (FTTH)، بحسب التقرير الصادر عن المجلس العالمي للألياف الضوئية الموصولة للمنازل، لتواصل بذلك ريادتها العالمية منذ عام 2016».

وأكد محمود أن الهدف الرئيس من نشر تكنولوجيا الجيل الخامس ليس الوصول إلى المزيد من سرعات الاتصالات بالشبكة للمستهلك النهائي فحسب، بل أيضاً الاستفادة من التطبيقات المرتبطة بها لدعم الابتكار الشامل، وتحقيق سرعة أكبر نحو التحوّل الرقمي، ومفاهيم جديدة من الأجهزة المتصلة، وقد قطعنا شوطاً كبيراً في الاستثمار الشبكي، فقد أسهمت شبكاتنا في توفير سرعات تحميل وتنزيل قياسية داخل دولة الإمارات.

كما نجحت «اتصالات من إي آند» في الإطلاق التجاري الأول إقليمياً للتقنية المطورة من شبكات الجيل الخامس (5G) المستقلة (G Standalone network5) للأفراد والأعمال، والتي تشكل تقدماً هائلاً مقارنة بشبكة الجيل الخامس غير المستقلة المتاحة حالياً في الأسواق؛ إذ تستخدم شبكة مستقلة خصيصاً للجيل الخامس، وهي تؤدي إلى نقلة نوعية في تجارب التطبيقات والصناعة (4.0)، وإنترنت الأشياء، والواقع الافتراضي والمعزز.

وأضاف محمود أن «الشركة نجحت وفقاً للمعايير الدولية والمحلية في الوصول إلى مستويات تغطية مرموقة على مستوى شبكات الهاتف المتحرك منذ إنشاء شبكات الأجيال الأولى حتى وصولها إلى شبكة الجيل الخامس، ومازالت شبكة الجيل الخامس في تنامٍ كبير. وستظل (اتصالات من إي آند) مستمرة في البحث وإجراء التجارب من أجل تطوير أدواتها في هذا المجال، واستكشاف الفرص لتحقيق المزيد من النمو والتحول والتميز، الأمر الذي أسهم في أن تحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في سرعة تنزيل بيانات الهاتف المتحرك (الموبايل)، كما أن الإمارات باتت الأولى عالمياً في سرعة تحميل شبكة الجيل الخامس (5G)».

ولفت إلى العديد من التقارير العالمية التي رصدت مدى تقدم دولة الإمارات في المؤشرات الرقمية، حيث رصد تقرير «ديجيتال 2023»، الصادر عن وكالة الأبحاث البريطانية «وي آر سوشال»، مجموعة من المؤشرات الدولية في الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن 99% من سكان الإمارات يستخدمون الإنترنت.

وجاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً على مؤشر مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من إجمالي عدد السكان، بنسبة بلغت 105.5%.

ووفقاً لتقرير شركة «McKinsey & Company» للمستهلكين الرقميين، الذي صدر أخيراً، لعبت «اتصالات من إي آند» دوراً حاسماً في نجاح دولة الإمارات في رقمنة خدمات المستهلكين، وقدمت جهودنا أساساً متيناً للخدمات والحلول الرقمية في جميع أنحاء البلاد. وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة من حيث رقمنة خدمات المستهلك، إذ يتمتع 99% من المستهلكين فيها بإمكانية الوصول إلى الإنترنت.

وأكد محمود أن «الشركة تجاوزت 13.9 مليون مشترك في خدماتها بدولة الإمارات، وهو برهان على ثقة العملاء في خدماتها وتطور شبكاتها، والذي يعتمد أيضاً على توسعاتها واستثماراتها في الشبكات، وإطلاق خدمات مبتكرة تقدم قيمة لا مثيل لها، وتقدم مزيجاً فريداً من مزايا الاتصالات والخدمات الرقمية والحلول الذكية، إذ يمثل قطاع الأفراد محركاً رئيساً داخل (اتصالات من إي آند)، وستظل خدمات الاتصالات محورية ومرتبطة بشكل وثيق بباقة الخدمات المتنوعة التي نستهدف تقديمها للعملاء من مؤسسات وأفراد. وستظل رؤيتنا كـ(اتصالات من إي آند) مستهدفة أن نكون شركة الاتصالات الرقمية التي تشكل الخيار الأول للعملاء، كما نهدف إلى تحويل نموذج التشغيل لدينا في مجال الشبكات وتكنولوجيا المعلومات، حيث ستكون الأولوية هي تبني وابتكار الحلول التكنولوجية والرقمية في قطاع الاتصالات، والوصول إلى إنشاء نموذج الأعمال الخاص بنا».

وقال إن «مستقبل الاتصالات في الإمارات والشرق الأوسط لديه إمكانات هائلة للتطور، ومن المتوقع حدوث تطورات رئيسة عدة تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي.. أولاً نتوقع انتشاراً واسعاً لتقنية الجيل الخامس (5G)، ما سيتيح اتصالات أسرع وأكثر موثوقية، وستمهد هذه التقنية الطريق لنمو المدن الذكية وانتشار تطبيقات إنترنت الأشياء (IoT)، ما سيحدث ثورة في مختلف الصناعات، وبالإضافة إلى ذلك سيستمر انتشار الإنترنت في الزيادة، ما يربط المزيد من الأفراد والشركات بالعالم الرقمي. وعلاوة على ذلك ستوفر توسعة الخدمات السحابية ومراكز البيانات إمكانات تخزين ومعالجة متطورة، ما ينهض بالابتكار والكفاءة في مختلف القطاعات، وفي الوقت نفسه سيكون هناك تركيز قوي على التدابير الأمنية السيبرانية لحماية البنية التحتية الرقمية المتنامية».

وأضاف: «تقوم (اتصالات من إي آند) بتنويع عروضها لتلبية تطلعات المستهلكين المتطورة بعيداً عن الخدمات التقليدية».

حلول الواقع المعزز

قال الرئيس التنفيذي لـ«اتصالات من إي آند»، مسعود شريف محمود، إنه في ما يتعلق بالمستهلكين، يقدم اندماج تقنيتَي الجيل الخامس «5G» والذكاء الاصطناعي إمكانات كبيرة، خصوصاً في حلول الواقع المعزز، التي يمكن أن تعزز الحياة اليومية لهم، وتمتلك «اتصالات من إي آند» فرصة مميزة لتشكيل مستقبل جديد للاتصالات عن طريق استغلال البيانات المتاحة، والعمل على إثرائها للحصول على رؤية واضحة حول الاحتياجات المتزايدة للمستهلكين، إذ تتوافر لدينا إمكانات للابتكار لا حدود لها.

مسعود محمود:

• «حققت (اتصالات من إي آند) سرعة نقل بيانات عالية تصل إلى 10 غيغابت في الثانية».

• «13.9 مليون عميل على شبكة (اتصالات من إي آند) في الإمارات يبرهن على ثقة العملاء بشبكاتنا».