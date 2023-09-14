«تراخيص» تنفذ 9549 جولة تفتيشية وتسجل 132 مخالفة في 6 أشهر

كثفت دائرة التخطيط والتطوير «تراخيص»، الذراع التنظيمية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، حملاتها التفتيشية داخل نطاق مرافق التجزئة بمناطق التطوير الخاصة التابعة لها خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023، والتي وصلت إلى 9549 جولة تفتيشية ضبطت خلالها 132 مخالفة.

وقال الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير - تراخيص، المهندس عبدالله بالهول، إن «الدائرة نجحت في إطلاق سلسلة مكثفة من الجولات التفتيشية خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 بنسبة زيادة بلغت 146% عن العام الماضي، وذلك تحت إشراف قسم التفتيش التجاري والتجزئة التابع لإدارة الترخيص التجاري بالدائرة، موزعة على عدد من المناطق بحسب جدول محدد، وتتم وفقاً لمعايير معينة يتم اتباعها خلال عمليات التفتيش».

وفصّل بالهول أن «إجمالي عدد الجولات التفتيشية التي نفذتها الإدارة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 9549 جولة تفتيشية ضبطت خلالها 132 مخالفة في قطاعات متنوعة، مقارنة بـ3880 جولة تفتيشية نتج عنها ضبط 95 مخالفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي».

وأكد بالهول أن «دائرة (تراخيص) تباشر جولات التفتيش الرقابية في المناطق التابعة لها بالتعاون مع الجهات المعنية، سعياً إلى تطبيق المعايير والاشتراطات في المناطق ذات الاختصاص بأعمال التجارة والتجزئة»، لافتاً إلى أن «المخالفات المرصودة تنوعت بين عدم الالتزام بالشروط والقوانين، واستغلال مساحات إضافية دون تصريح رسمي، وعدم الامتثال للمواصفات الإلزامية الخاصة التي ينبغي اتباعها وفقاً للوائح والقوانين والإرشادات التوجيهية بـ(تراخيص)».

وشدد على مواصلة وتكثيف حملات «تراخيص» التفتيشية، وتطبيق العقوبات والغرامات التي تنص عليها القوانين والأنظمة بالدولة ضد مرتكبي المخالفات، لافتاً إلى سعي الدائرة إلى متابعة التزام المؤسسات التجارية بتطبيق الممارسات الصحيحة، وتوجيه المتعاملين للالتزام باللوائح والقوانين.

وتنوعت الجولات التفتيشية لتضم الجولات الروتينية بحسب خطة التفتيش السنوية المعتمدة التي يتم من خلالها التأكد من سلامة الممارسات التجارية ومتطلبات السلامة.