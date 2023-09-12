مذكرة تفاهم لتعزيز نظافة وسلامة الممرات المائية في أبوظبي

أعلنت «أبوظبي البحرية»، التابعة لـ«مجموعة موانئ أبوظبي»، وبالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، لتعزيز سبل التعاون بهدف الحفاظ على البيئة البحرية في إمارة أبوظبي، وضمان نظافة وسلامة ممراتها المائية.

وانطلاقاً من رؤيتهما المشتركة في مجال الإشراف البيئي واستدامة الممرات المائية، ستتعاون كل من «أبوظبي البحرية» و«تدوير»، وفق بنود هذه المذكرة، على وضع إطار عمل مشترك لضمان نظافة وأمان الممرات المائية في أبوظبي، وخلوّها بشكل كامل من الحطام والمخلفات، وبما يتوافق مع أعلى معايير أنظمة السلامة المحلية والدولية.

وقال المدير العام لشؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل، الدكتور سالم خلفان الكعبي: «يعزز هذا التعاون جهودنا الدؤوبة للحفاظ على البيئة وضمان سلامة الممرات المائية في إمارة أبوظبي، ولا شك أنه سيلعب دوراً محورياً في الحفاظ على بيئتنا. كما تعكس مذكرة التفاهم التزامنا بدمج مواردنا وخبراتنا، وتصميمنا الكبير على حماية المنظومة البيئية البحرية، الأمر الذي يُشكل خطوة استباقية في مجال الإشراف البيئي، وبما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة.»

من جانبه، قال المدير العام لـ«أبوظبي البحرية»، الكابتن سيف المهيري: «يسرّنا أن نتعاون مع شركة (تدوير) لتعزيز مستويات السلامة ونظافة الممرات المائية في إمارة أبوظبي. كما أننا ملتزمون في (أبوظبي البحرية) بالحفاظ على بيئتنا، وضمان أمان ممراتنا المائية وخلوها من أية مخلفات وعوائق أمام جميع المستخدمين».

في السياق نفسه، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، المهندس علي الظاهري: «نحن فخورون جداً بهذه الشراكة مع (أبوظبي البحرية) لتعزيز قدراتنا والاستفادة من مواردنا لضمان سلامة ونظافة الممرات المائية في إمارة أبوظبي. وسنتعاون معاً بشكل فعال وبنّاء لحماية بيئتنا، مع الالتزام بأعلى المعايير المحلية والدولية لتحقيق نتائج استثنائية».

يذكر أن «أبوظبي البحرية» تأسست في عام 2020 لتكون الجهة المسؤولة عن الممرات المائية والمنظومة البحرية في إمارة أبوظبي. وتعمل تحت مظلة «مجموعة موانئ أبوظبي»، وبإشراف دائرة البلديات والنقل، وتقوم بتنظيم القطاع البحري في الإمارة عبر توفير البنى التحتية البحرية عالمية المستوى، وضمان تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة والجودة في مياه الإمارة.

