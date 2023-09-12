50 مليار درهم استثمارات «مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية» حتى 2030

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، أن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية يقلل الانبعاثات الكربونية في دبي بأكثر من 6.4 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2026، وذلك للوصول إلى 100% طاقة نظيفة بحلول 2050.

وأفادت الهيئة بأن 24% من احتياجات دبي من الطاقة ستأتي من مصادر الطاقة النظيفة مع اكتمال المرحلة السادسة من المجمع في 2026، مشيرة إلى أن استثمارات المجمع ستبلغ 50 مليار درهم حتى 2030.

وتفصيلاً، تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» خلال «عام الاستدامة» الذي تستضيف خلاله دولة الإمارات الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، جهودها الرامية إلى تعزيز الاستدامة والتحول نحو اقتصاد أخضر مستدام عبر زيادة نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة، ضمن مزيج الطاقة في دبي من خلال مشروعات مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نظام المنتِج المستقل للطاقة.

وخلال العام الجاري دشنت الهيئة المرحلة الخامسة من المجمع (بقدرة 900 ميغاواط واستثمارات تزيد على ملياري درهم)، كما وقعت اتفاقية مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، لإنشاء وتشغيل المرحلة السادسة من المجمع (بقدرة 1800 ميغاواط وبكلفة تصل إلى 5.51 مليارات درهم).

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية سيقلل الانبعاثات الكربونية في دبي بنحو 6.424 ملايين طن سنوياً مع اكتمال المرحلة السادسة عام 2026.

وأكد الطاير أن «ديوا» تسير بخطى حثيثة لدعم جهود دولة الإمارات في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وكذلك تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

وأوضح أنه «لتحقيق هذا الهدف نواصل تنفيذ مشروعات مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية وفق الجدول الزمني المحدد، حيث وصلت القدرة الإنتاجية للمجمع إلى 2427 ميغاواط، بما يعادل 16.3% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية في دبي، وستصل هذه النسبة إلى 24% خلال عام 2026 مع استكمال مشروعات المرحلتين الرابعة والسادسة من المجمع الذي ستصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميغاواط بحلول عام 2030 بتقنيتي الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، وباستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم».

وأضاف الطاير أنه عند اكتماله بحلول عام 2030، سيسهم المجمع في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 6.5 ملايين طن سنوياً.

مراحل المجمع ونسبة الخفض في الانبعاثات

■ المرحلة الأولى بقدرة 13 ميغاواط: تسهم في تقليل 15 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

■ المرحلة الثانية بقدرة 200 ميغاواط: تسهم في تقليل 214 ألف طن من الانبعاثات.

■ المرحلة الثالثة بقدرة 800 ميغاواط: تسهم في تقليل 1.055 مليون طن من الانبعاثات.

■ المرحلة الرابعة بقدرة 950 ميغاواط: تسهم عند اكتمالها في تقليل 1.6 مليون طن من الانبعاثات.

■ المرحلة الخامسة بقدرة 900 ميغاواط: تسهم في تقليل 1.18 مليون طن من الانبعاثات.

■ المرحلة السادسة بقدرة 1800 ميغاواط: تسهم عند اكتمالها في تقليل 2.36 مليون طن من الانبعاثات.