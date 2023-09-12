«COP28 الإمارات للتسارع التقني».. مبادرة لتحفيز الابتكار والتمويل المستدام لمواجهة تحديات المناخ

أطلق المصرف المركزي، وبنك التسويات الدولية، ومعهد الإمارات المالي، ورئاسة مؤتمر الأطراف «COP28»، أمس، مبادرة عالمية باسم «COP28 الإمارات للتسارع التقني»، تهدف إلى تحفيز الابتكار، وتطوير الحلول والمشاريع المتقدمة في توسيع نطاق التمويل المستدام، بغية مواجهة التحديات الفعلية لتغيّر المناخ. وتأتي هذه المبادرة، تزامناً مع استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف «COP28» نوفمبر المقبل.

وتهدف المبادرة إلى تشجيع مشاركة المبتكرين والمطورين في المجال التكنولوجي والمالي والمؤسسات العالمية المعنية من القطاعين العام والخاص في تسريع وتيرة الحلول التكنولوجية المبتكرة لمواجهة تحديات التمويل الأخضر والمستدام، عبر المشاركة في طرح الحلول التقنية في مجالات «الذكاء الاصطناعي لرفع التقارير المالية المستدامة والتحقق منها، والإفصاح في قطاع الخدمات المالية، وتقنية سلسلة الكتل (البلوك تشين) لأغراض التدقيق وتعزيز الشفافية والمتابعة والمساءلة في مجال التمويل المستدام، وإنترنت الأشياء وتكنولوجيا الاستشعار للتمويل المستدام، لضمان إجراء تقييمات مدروسة لتأثير تغير المناخ أو المخاطر».

وقال محافظ المصرف المركزي رئيس معهد الإمارات المالي، خالد محمد بالعمى: «بتوجيهات من القيادة، وفي ظل حرصها على مواجهة تحديات التغير المناخي، نثمّن الشراكة والتعاون مع مؤتمر الأطراف (COP28) في دولة الإمارات، وبنك التسويات الدولية لإطلاق مبادرة عالمية للتسارع التقني، تهدف إلى طرح أفكار وحلول نوعية لتشجيع المبتكرين من جميع أنحاء العالم، على الإسهام في صناعة مستقبل المالية الخضراء».

من جانبه، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف (COP28)، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة (COP28) على التعاون والعمل مع الشركاء في جميع المبادرات الهادفة إلى إيجاد حلول مبتكرة، تدعم التقدم الملموس في العمل المناخي. وبما أن معالجة تحديات تغير المناخ تتطلب توفير التمويل بشروط ميسرة وبتكلفة مناسِبة، يسرنا إطلاق حلول تكنولوجية متقدمة، تدعم تطوير آليات وأدوات التمويل المستدام مثل (TechSprint) التي تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، وضمان وصول تدفقات رأس المال إلى المجتمعات التي في أمسّ الحاجة إليه. ونتطلع إلى استمرار التعاون والعمل مع الشركاء من أجل تقديم حلول ملموسة وفعالة، تُسهم في تعزيز العمل المناخي، وتسريع تحقيق مبادرات التمويل المستدام في جميع أنحاء العالم».