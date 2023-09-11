«ديوا»: 3 فعاليات عالمية تمهد الطريق لدعم نجاح «COP28»

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) أن الفعاليات العالمية التي تنظمها خلال نوفمبر المقبل، تسهم في تمهيد الطريق لتوسيع آفاق نجاح الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، التي ستستضيفها دولة الإمارات في «مدينة إكسبو دبي» في نوفمبر 2023، وتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتنظيم أنجح مؤتمر بيئي عالمي، وتحقيق الطموحات والآمال التي يعقدها العالم على المؤتمر، لتسجيل نتائج ملموسة، تسهم بشكل عملي في تسريع عجلة الحياد المناخي، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأفادت الهيئة بأنها تنظم، مع المنظمة العالمیة للاقتصاد الأخضر، والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، الدورة التاسعة من «القمة العالمية للاقتصاد الأخضر» تحت رعایة صاحب السمو الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم، يومي 28 و29 نوفمبر 2023، في «مدينة جميرا» بدبي، كما تنظم الهيئة الدورة الـ25 من معرض «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية 2023، بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2023.

وتعقد الهيئة كذلك الدورة الأولى من «مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للطاقة الشمسية» في الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر 2023، وهو أول مؤتمر علمي وتقني من نوعه في المنطقة متخصص بمجال الأنظمة الكهروضوئية.

نموذج عالمي

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «انسجاماً مع رؤية وتوجيهات القيادة، فإننا نعمل على تعزيز مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي رائد في مجال العمل المناخي والبيئي، ونسهم من خلال كل مشروعاتنا وفعالياتنا وخططنا في دعم منظومة الاقتصاد الأخضر، ومواكبة الدور الريادي والسبّاق لدولة الإمارات، بوصفها شريكاً دولياً فاعلاً وموثوقاً لضمان مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة لأجيالنا المقبلة».

وأضاف: «في إطار التزامنا تحقيق أهداف استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، وفي عام الاستدامة في دولة الإمارات، ومع استعدادات الدولة لاستضافة الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، فإننا نكثف جهودنا لمواكبة ودعم هذا الحدث العالمي، الهادف إلى قيادة التحول العالمي من مرحلة تقديم التعهدات إلى تنفيذ الإجراءات الملموسة، والتعاون مع الأطراف المعنية كافة الراغبة في الإسهام في العمل عبر الركائز الرئيسة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ».

وتابع: «باتت تلبية احتياجات العالم المتزايدة من الطاقة من أعقد التحديات التي تواجه البشرية على الإطلاق، مع تجاوز تعداد سكان العالم 8.5 مليارات نسمة خلال السنوات السبع المقبلة، والوصول إلى 10 مليارات نسمة بحلول عام 2050. ونحرص في الهيئة على توفير منصات عالمية لتضييق الفجوة بين الوضع الحالي، وأهداف التنمية المستدامة الـ17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030، ومد جسور التواصل والتعاون البنّاء لدعم زخم العمل المناخي».

تجمع القمة العالمية للاقتصاد الأخضر سنوياً تحت سقفها كبار قادة الفكر والمؤسسات الحكومية والشركات الكبرى وقادة التمويل المستدام. وتناقش حزمة موضوعات تسهم في تسريع مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومنها: الطاقة، والتمويل، والأمن الغذائي، والحد من الانبعاثات الكربونية، والشباب، والابتكار، واستراتيجية الممارسات البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات، والتقنيات الجديدة والذكية، وسياسات الاقتصاد الأخضر.

«ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية

يعتدّ معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، أكبر معرض في المنطقة في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الخضراء والاستدامة والمركبات الكهربائية والمدن الذكية، وأحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم، ما يجعله منصة مثالية للشركات والمستثمرين والزوار، للتعرف إلى أحدث الابتكارات والحلول في هذه القطاعات، وتبادل الخبرات والتجارب، وإبرام الصفقات وبناء الشراكات.

واستقطب المعرض في العام الماضي 1750 شركة من 55 دولة، ووصلت مساحته إلى 62 ألفاً و513 متراً مربعاً، واحتضن 20 جناحاً دولياً.

مؤتمر الطاقة الشمسية

تناقش الدورة الأولى من مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للطاقة الشمسية ستة مجالات بحثية مبتكرة، تسلط الضوء على آخر التطورات، وأحدث التقنيات والأبحاث العلمية في مجال الطاقة الشمسية. ويركز المؤتمر على جميع مجالات الأنظمة والأجهزة والمواد الكهروضوئية، والتقنيات المستقبلية، وموثوقية الأنظمة الكهروضوئية، والتنبؤ لتقييم أدائها. كما يغطي المؤتمر العمليات التشغيلية للأنظمة الكهروضوئية، وتقنيات الطاقة الشمسية المركزة، وتكامل الشبكة، والتقنيات التي من شأنها تسريع التحول إلى الطاقة الخضراء.