«جمارك دبي» تعرض تطور خدماتها لوفد عُماني

استقبلت دائرة جمارك دبي، أخيراً، وفداً زائراً من الإدارة العامة للجمارك بشرطة عُمان السلطانية، التقى خلالها المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أحمد محبوب مصبح الذي قال إن «(جمارك دبي) لا تألو جهداً لتبادل الخبرات العملية مع الجهات الجمركية لتعميم الفائدة على الجميع في سبيل تعزيز التنمية الاقتصادية وتسهيل حركة عبور المسافرين».

وتابع: «نحرص على مواكبة التقدم والنمو السريع الذي تحققه التجارة الخارجية لدولة الإمارات، إذ حققت الدولة إنجازاً اقتصادياً جديداً تمثل في الارتفاع الكبير لقيمة التجارة الخارجية غير النفطية التي بلغت قيمتها في النصف الأول من العام 2023 تريليوناً و239 مليار درهم، ما يتطلب المضي قدماً في تطوير الخدمات الجمركية لنلبي احتياجات هذا النمو المتصاعد في التجارة الخارجية».

وقال مصبح: «تستهدف أجندة دبي الاقتصادية D33 مضاعفة قيمة تجارة دبي الخارجية في العام 2033، وقد حققنا بالفعل تقدماً جوهرياً في تطوير قدرتنا على الإنجاز السريع بمواكبة هذه الأهداف الطموحة، حيث تستطيع الأنظمة الجمركية الرائدة عالمياً التي طورتها الدائرة إنجاز نحو 80 ألف معاملة يومياً، وزادت المعاملات الجمركية التي أنجزتها الدائرة في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 10% ليصل عددها إلى 14 مليون معاملة جمركية».

من جهته، أكد رئيس الوفد العماني مدير جمارك ظفار، المقدم خليفة بن طالب المسقري، حرص الإدارة العامة للجمارك في سلطنة عُمان على تطوير التعاون مع «جمارك دبي» لدعم النمو في التبادل التجاري بين الإمارات وعُمان، وأثنى على التطور الكبير الذي أنجزته «جمارك دبي» في تحسين مستوى الخدمات الجمركية، مؤكداً على أهمية تبادل الخبرات والتجارب في مجال العمل الجمركي للمضي قدماً في تعزيز التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي وتطويرها باستمرار لدعم التقدم الاقتصادي لدول المجلس.