مبيعات دبي العقارية تقفز 43% إلى 33.7 مليار درهم في أغسطس

أفادت أحدث بيانات صادرة عن «بروبرتي فايندر»، بوابة التكنولوجيا العقارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بتحقيق سوق دبي العقارية في أغسطس الماضي أرقاماً مهمة، إذ بلغ عدد معاملات البيع العقارية 11 ألفاً و818 معاملة، بارتفاع وصلت نسبته إلى 25%، مقارنة بـ9450 معاملة في أغسطس 2022.

وشهدت قيمة معاملات أغسطس زيادة ملحوظة بلغت 43% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، مسجلة 33.7 مليار درهم، وهو أعلى رقم يُسجله شهر أغسطس في عدد المعاملات وقيمتها منذ عقد من الزمن.

وقال الرئيس التنفيذي للإيرادات في «بروبرتي فايندر»، شريف سليمان: «واصل قطاع العقارات في دبي نموه المطرد (على أساس سنوي) في أغسطس 2023، ونحن سعداء برؤية هذا الزخم الدائم في شهية المستثمرين، حيث حافظت السوق على نمو كبير حتى خلال أشهر العطلات، مع تسجيل البيع على الخريطة طفرة غير مسبوقة».

وأظهرت بيانات «بروبرتي فايندر» لشهر أغسطس 2023، أن 59% من الراغبين في تملك عقار بحثوا عن شقق سكنية، بينما اهتم 41% بالفلل أو وحدات الـ«تاون هاوس». وبلغت نسبة الباحثين عن شقق سكنية للإيجار 81%، وعن فلل 19%، كما استحوذت الشقق المكونة من غرفتي نوم على النسبة الكبرى من عمليات البحث، مسجلة 34%، تلتها الشقق المؤلفة من غرفة نوم واحدة بنسبة 33%.

وحازت الشقق المفروشة على اهتمام 63.9% من المستأجرين، فيما تركزت 34.5% من الطلبات على الوحدات غير المفروشة، أما بالنسبة للمستأجرين الباحثين عن فلل أو وحدات تاون هاوس، فقد فضل نحو 54% منهم وحدات غير مفروشة، بينما رغب 45% في استئجار وحدات مفروشة.

كما كشفت بيانات الشهر الماضي أن نحو 36% من المستأجرين بحثوا عن وحدات مؤلفة من غرفة نوم واحدة، و31% بحثوا عن وحدات مكونة من غرفتي نوم، و21% عن وحدات استوديو، بينما حظيت وحدات الفلل والـ«تاون هاوس» المؤلفة من ثلاث غرف نوم على النسبة الكبرى من اهتمام المستأجرين، بواقع 43% و35% عن وحدات بأربع غرف نوم أو أكثر.

وأسهمت معاملات البيع على الخريطة في دفع عجلة نمو سوق العقارات في دبي وتعزيز أدائه الشهر الماضي، حيث استأثر بـ58% من إجمالي حجم المبيعات، و50% من قيمتها، كما حقق حجم معاملات البيع على الخريطة ارتفاعاً ملحوظاً بلغ 63% على أساس سنوي، مسجلاً نحو6837 معاملة، مقارنة بـ4189 خلال أغسطس 2022، ما انعكس على قيمة مبايعات العقارات قيد الإنشاء التي سجلت نمواً بنسبة 103% تقريباً، محققة 17 مليار درهم، ومتخطيةً حاجز الـ8.261 مليارات درهم المُسجلة في أغسطس من عام 2022.

وأسهمت 10 مناطق في دبي بـ65.3% من إجمالي قيمة معاملات البيع، ونحو 53% من إجمالي عدد معاملات البيع على الخارطة. وتشمل أبرز هذه المناطق كلاً من: الخليج التجاري، دبي هاربر، دبي كريك هاربور، أبراج بحيرات جميرا دبي، قرية جميرا الدائرية، والمناطق التي دخلت القائمة أخيراً: شوبا هارتلاند و«اليفرا 1»، ومثلث قرية جميرا، ومدينة المطار.

بدوره، شهد قطاع العقارات الجاهزة نمواً لافتاً من حيث القيمة في أغسطس مسجلاً 11% على أساس سنوي، ومحققاً 16.9 مليار درهم، مقارنة بـ15.3 مليار درهم في أغسطس 2022. وأسهمت 10 مناطق بنحو 40% من إجمالي قيمة المبيعات، و34% من إجمالي عدد المعاملات، تتصدرها نخلة جميرا، وبرج خليفة.

الشقق بغرض التملك

أفادت بيانات «بروبرتي فايندر»، بأن بعض المناطق حافظت على صدارتها في قائمة المناطق الأكثر بحثاً عن الشقق بغرض التملك خلال الشهرين الماضيين، وهي: دبي مارينا، داون تاون دبي، قرية جميرا الدائرية، الخليج التجاري، نخلة جميرا. بينما حافظت كل من: دبي هيلز استيت، ونخلة جميرا، والمرابع العربية، وداماك هيلز (أكويا من داماك)، والفرجان، على صدارتها في قائمة الوجهات المرغوبة للباحثين عن تملك الفلل أو وحدات الـ«تاون هاوس».