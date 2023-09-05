«العربية أبوظبي» تطلق 3 رحلات أسبوعية جديدة إلى كولومبو

أعلنت «العربية أبوظبي»، عن بدء تسيير رحلات جديدة بين أبوظبي والعاصمة السريلانكية كولومبو. وستربط الرحلات المباشرة بين مطار أبوظبي الدولي ومطار «باندارانيك» الدولي بمعدل 3 رحلات أسبوعياً ابتداءً من 3 يناير 2024.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»، عادل العلي: «يسرنا الإعلان عن إضافة كولومبو إلى شبكة وجهاتنا المتنامية من أبوظبي. وتؤكد هذه الخطوة على مضي (العربية أبوظبي) قدماً في استراتيجيتها التوسعية لتعزيز ربط العاصمة بالعديد من الوجهات العالمية، والمساهمة في نمو قطاعي السفر والسياحة في دولة الإمارات».

وأضاف أن «هذه الإضافة الجديدة تتيح للمسافرين على متن رحلاتنا خيارات مثالية لاستكشاف واحدة من أجمل الجزر الواقعة في المحيط الهندي، وفي الوقت نفسه تعكس التزامنا بتقديم تجربة سفر جوية مميزة ومدفوعة بالقيمة المضافة».

وفي إطار استراتيجيتها التوسعية، تستمر «العربية أبوظبي» في إضافة وجهات جديدة إلى شبكتها، وتعد كولومبو الوجهة الـ34 التي تنطلق مباشرة من العاصمة أبوظبي. وتشغل «العربية أبوظبي» أسطولاً يضم 10 طائرات من طراز «ايرباص A320»، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد وأكثرها مبيعاً في العالم.

