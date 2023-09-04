حكومتا الإمارات والبرازيل تطلقان شراكة لتبادل الخبرات في مجالات الاقتصاد

أطلقت حكومتا الإمارات والبرازيل شراكة لتبادل المعرفة والخبرات في المجالات الاقتصادية في مبادرة هي الأولى من نوعها ضمن مبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي، الذي يركز على إطلاق الشراكات وتعزيز التعاون مع الحكومات في مشاركة المعارف والخبرات في مجالات التحديث والتطوير الحكومي.

وجاء إطلاق الشراكة الجديدة ضمن زيارة لوفد رسمي برازيلي برئاسة رئيس المجلس الإداري للدفاع الاقتصادي، ألكسندر كورديرو ماسيدو، إلى دولة الإمارات، تم خلالها الاطلاع على نماذج العمل المبتكرة التي طورتها حكومة دولة الإمارات في مختلف المجالات.

وشهدت الزيارة تنظيم ورشة عمل مكثفة في مقر وزارة الاقتصاد بدبي بحضور وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، لاستعراض أبرز التجارب والخبرات التي طورتها حكومتا البلدين في المجالات الاقتصادية.

وقال عبدالله بن طوق إن حكومة دولة الإمارات تعمل دائماً من أجل تعزيز جاهزيتها، وتبني أساليب متطورة في العمل الحكومي، بما يواكب رؤيتها للمستقبل بأن تكون أفضل مكان للعيش والعمل، ويرسخ مكانتها مركزاً رائداً لصنع القرارات الحكومية الاستشرافية.

وأكد أن «الشراكة ستمكن فرق العمل المعنية في الإمارات والبرازيل من الاطلاع بصورة أكبر على أفضل الخبرات والممارسات الحكومية المتبعة، كما أنها تسلط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة أمام رجال الأعمال من البلدين».

من جانبه، أكد مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، عبدالله ناصر لوتاه، أن «الشراكة بين حكومتي الإمارات والبرازيل لتبادل المعرفة في المجالات الاقتصادية، تمثل نموذجاً جديداً لشراكات البرنامج الذي ركز منذ إطلاقه عام 2018 على بناء الشراكات الهادفة لتعزيز التبادل المعرفي ومشاركة الخبرات في مجالات التحديث الحكومي».

من جهته، قال رئيس المجلس الإداري للدفاع الاقتصادي في البرازيل، ألكسندر كورديرو ماسيدو: «تمثل زيارة وفد المجلس الإداري للدفاع الاقتصادي علامة فارقة ومحطة مهمة في مسيرة تطوير سياسة المنافسة وتعزيز التعاون الدولي بين دولتين بارزتين، هما البرازيل والإمارات».

وعقد مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء سلسلة اجتماعات مع الوفد الحكومي البرازيلي، لتعريفه بتجارب دولة الإمارات وأفضل الممارسات والمعارف التي طورتها في مجالات التبادل المعرفي الحكومي، ونماذجها المبتكرة في الأداء والتميز والخدمات والمسرعات الحكومية.

وتعرف الوفد الضيف من رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، محمد بن طليعة، إلى تجربة الدولة في تطوير الخدمات الحكومية، وابتكار حلول متقدمة لتوفيرها للمتعاملين في أي وقت أو مكان.