بنوك تطلب من المتعاملين 15 تدبيراً أمنياً لحماية حساباتهم

طلبت بنوك من المتعاملين معها، اتخاذ 15 تدبيراً أمنياً للحفاظ على سرية الحسابات المصرفية وعدم تعرضها للاختراق.

وشدّدت البنوك على تحمّل المتعامل المسؤولية الكاملة عن أي وصول غير مصرح به إلى حساباته البنكية، في حال لم يتم مراعاة هذه التدابير، وذلك اعتباراً من الأول من نوفمبر المقبل.

وأوضحت البنوك في رسائل إلى المتعاملين معها، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أنه ينبغي على المتعامل التأكد من عدم تمكن أي طرف غير مفوّض بالوصول إلى البطاقات ودفاتر الشيكات والأجهزة والمعلومات السرية ورموز الحماية، كما ينبغي على المتعامل الإبقاء على سرية جميع رموز الحماية، وعدم الإفصاح عنها، أو تقديمها إلى أي طرف خارجي أو مزوّد خدمة خارجي، وممارسة العناية الواجبة لمنع وقوع أي خسارة، أو سرقة، أو وصول غير مشروع للبطاقات والحسابات ودفاتر الشيكات، ورموز الحماية، ويشمل ذلك على سبيل المثال: عدم الردّ على أي طلب للحصول على هذه المعلومات أو العناصر حتى لو بدا هذا الطلب مقدماً من جانب البنك، وعدم استخدام رمز حماية من السهل تخمينه، وعلى وجه الخصوص ينبغي ألا يتم اختيار «كلمة مرور» تحتوي على، أو تمثل تاريخ الميلاد، أو جزءاً من الاسم، أو أي بيانات شخصية مثل رقم الهاتف.

وشدّدت البنوك كذلك على تغيير رموز الحماية بانتظام أو حسب مقتضى الحال، وفحص جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول بانتظام بحثاً عن الفيروسات، والإبقاء على تحديث برامج هذه الأجهزة، فضلاً عن الحفاظ على أجهزة الهاتف والكمبيوتر في أماكن آمنة، وعدم تسجيل رموز الحماية أو تخزينها بطريقة مقروءة، وعدم مشاركة رموز الحماية مع أي شخص، وعدم استخدام «كلمة المرور» نفسها للمواقع الإلكترونية أو التطبيقات الأخرى.

ونصحت البنوك أيضاً باستخدام المواقع الآمنة فقط لإجراء المعاملات المصرفية عبر الإنترنت، وضمان استخدام شبكات لاسلكية آمنة للوصول إلى الخدمات البنكية، وتوخي الحذر عند إدخال رموز الحماية في أجهزة الصراف الآلي، أو أجهزة نقاط البيع لضمان عدم المراقبة، والتأكد من تسجيل «الدخول» إلى الخدمات الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني وليس من خلال روابط أخرى.

كما طلبت البنوك من المتعاملين معها، تجنب تسجيل الدخول إلى الخدمات البنكية الإلكترونية من أجهزة غير معروفة، وتسجيل الخروج دائماً من أي جلسة خدمات بنكية بمجرد الانتهاء من استخدامها، فضلاً عن التأكد من إغلاق أي تطبيق مستخدم للخدمات البنكية الإلكترونية عند تسجيل الخروج، والامتثال لأي متطلبات حماية يطبقها البنك من حين لآخر.