محمد بن راشد: 2023 سيكون أفضل عام اقتصادي في تاريخ الدولة

سجلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة رقماً قياسياً جديداً غير مسبوق في النصف الأول من عام 2023، بتجاوزها تريليوناً و239 مليار درهم، ونمو نسبته 14.4%، مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2022.

ووصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، النتائج المحققة في التجارة الخارجية غير النفطية بـ«إنجاز اقتصادي جديد لدولة الإمارات»، مؤكداً سموه أن ارتفاع صادرات الدولة غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين عالميين بنسبة 22%؜ العام الجاري، وارتفاع التجارة البينية مع تركيا على سبيل المثال 87%؜ خلال عام واحد، يؤشر إلى صحة سياساتنا الخارجية المتوازنة والنشطة والإيجابية التي يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة. وشدد صاحب السمو نائب رئيس الدولة على أن الإمارات ستبقى لاعباً رئيساً في التجارة الدولية، لترسخ موقعها كأحد أهم المراكز العالمية التي تربط شرق العالم بغربه، وشماله بجنوبه.

القادم أفضل

وتفصيلاً، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات واصلت تسجيل مستويات نمو قياسية في النصف الأول من العام الجاري، لتستمر في مسارها الصاعد الذي بدأته قبل سنوات عدة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «في إنجاز اقتصادي جديد لدولة الإمارات، سجلت تجارتنا الخارجية غير النفطية رقماً قياسياً جديداً، بوصولها إلى تريليون و239 مليار درهم خلال ستة أشهر فقط العام الجاري.. وواصلت صادراتنا غير النفطية أيضاً نموها بشكل كبير، حيث تجاوزت خلال ستة أشهر ما كنا نحققه في عام كامل قبل خمس سنوات فقط».

وأضاف سموه: «ارتفعت صادرات الدولة غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين عالميين بنسبة 22%؜ هذا العام، وارتفعت التجارة البينية مع تركيا على سبيل المثال 87%؜ خلال عام واحد فقط، مما يؤشر لصحة سياساتنا الخارجية المتوازنة والنشطة والإيجابية التي يقودها رئيس الدولة، حفظه الله».

وتابع سموه: «ستتجاوز تجارتنا الخارجية غير النفطية 2.5 تريليون هذا العام، بإذن الله.. وسنحقق الهدف الذي أعلناه بالوصول إلى رقم أربعة تريليونات درهم في 2031. وكما تنبأنا سابقاً سيكون عام 2023 أفضل عام اقتصادي في تاريخ دولتنا.. وستبقى الدولة لاعباً رئيسياً في التجارة الدولية، لترسخ موقعها كأحد أهم المراكز العالمية التي تربط شرق العالم بغربه، وشماله بجنوبه.. والقادم أفضل وأعظم، بإذن الله».

رقم غير مسبوق

وسجلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة رقماً جديداً غير مسبوق في النصف الأول من العام الجاري، بتجاوزها تريليوناً و239 مليار درهم، بنمو نسبته 14.4% مقارنة مع الفترة المثيلة من 2022، وبزيادة نسبتها 3% مقارنة مع النصف الثاني 2022.

وتزامن النمو القياسي للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة، مع زيادة مستمرة في قيمة الصادرات غير النفطية خلال النصف الأول، إذ تجاوزت 205 مليارات درهم، بنمو 11.9% مقارنة مع النصف الأول من 2022، وبنمو 5.4% مقارنة مع النصف الثاني من 2022.

وتجاوزت الصادرات الإماراتية غير النفطية خلال النصف الأول من العام الجاري القيمة الإجمالية للصادرات المحققة في عام 2017 بأكمله، واقتربت من الرقم المسجل في عام 2018، البالغ 212 مليار درهم، أي بنسبة 97% من إجمالي الصادرات غير النفطية خلال العام الجاري. كما واصلت مساهمة الصادرات غير النفطية في التجارة الخارجية للدولة مسارها الصاعد أيضاً مسجلةً 16.6% مقارنةً بحصتها المقدرة بنسبة 14.2% خلال الفترة ذاتها من 2019.

وترافق مع النمو القياسي في كلٍّ من إجمالي التجارة الخارجية والصادرات غير النفطية، زيادة مثيلة في عمليات إعادة التصدير التي سجلت خلال النصف الأول من 2023، ما قيمته 341 مليار درهم، بنمو نسبته 9.9%، مقارنة مع النصف الأول من 2022، و2.2% مقارنة مع النصف الثاني من 2022.

كما ازدادت الواردات إلى 693 مليار درهم، بنمو 17.5% مقارنة مع النصف الأول من 2022، وبنسبة 2.6% مقارنة مع النصف الثاني من 2022.

الشركاء التجاريون

وحافظت الصين على صدارتها قائمة أهم الشركاء التجاريين للدولة حول العالم، فيما جاءت الهند في المركز الثاني، والولايات المتحدة والسعودية في المركزين الثالث والرابع.

بدورها، حلّت تركيا في المركز الخامس مع قرب دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا حيز التنفيذ قريباً. وفي المراكز من السادس إلى الـ10 جاء كل من العراق، وسويسرا، واليابان، وهونغ كونغ، والاتحاد الروسي على التوالي.

وسجلت تركيا في النصف الأول واحداً من أعلى معدلات النمو في التجارة البينية ضمن أهم 10 شركاء تجاريين للدولة بنسبة 87.4%، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2022. وارتفعت حصتها في التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات إلى 4%.

وإجمالاً، حققت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات نمواً بنسبة 16.7% مع أهم 10 شركاء تجاريين، فيما ازدادت مع بقية دول العالم بنسبة 12.4%. وبالتزامن مع ذلك سجلت الصادرات غير النفطية للدولة مع أكبر 10 شركاء تجاريين نمواً بنسبة 22.9%.

• لتجارة الخارجية غير النفطية تحقق 1.239 تريليون درهم خلال النصف الأول.

محمد بن راشد:

• «صادراتنا غير النفطية واصلت نموها بشكل كبير، حيث تجاوزت خلال ستة أشهر ما كنا نحققه في عام كامل قبل خمس سنوات فقط».

• «ارتفاع صادرات الدولة غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين عالميين بنسبة 22% العام الجاري، يؤشر إلى صحة سياساتنا الخارجية المتوازنة والنشطة والإيجابية التي يقودها رئيس الدولة».

• «سنحقق الهدف الذي أعلناه بالوصول إلى رقم أربعة تريليونات درهم في 2031».

أهم صادرات الدولة

حلّ الذهب والألمنيوم والزيوت والسجائر على رأس قائمة أهم صادرات الدولة، إذ سجل الذهب أعلى نسبة نمو، تليه الزيوت النفطية، والسجائر، وأسلاك النحاس، والحلي والمجوهرات، والألمنيوم.

وحققت تجارة الإمارات من الذهب خلال النصف الأول من العام الجاري نمواً بنسبة 40.7%، وبقيمة بلغت 218.3 مليار درهم، وبحصة تبلغ 17.6% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية، مقارنة مع 14.3% خلال الفترة المقابلة من 2022.

مستقبلو الصادرات

انضمت مقدونيا الشمالية، للمرة الأولى، إلى قائمة أكبر خمس دول من مستقبلي الصادرات الإماراتية غير النفطية، لتحل في المركز الخامس، بينما سجلت تركيا قفزة كبيرة لتحل في المركز الثاني، فيما جاءت كل من السعودية والهند في المركزين الثالث والرابع على التوالي، وحلت سويسرا في صدارة القائمة.