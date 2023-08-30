«اتصالات من &e» تستكمل تجارب الجيل الخامس المتقدم

أعلنت شركة «اتصالات من &e»، أمس، عن تحقيق تقدم كبير في سعيها لتبني التقنيات المتطورة من أجل الارتقاء بتجارب العملاء مع استكمالها مشروع تجارب الجيل الخامس المتقدم (5G-Advanced) بنجاح، تحت قيادة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

وحققت الشركة سرعة نقل بيانات عالية تصل إلى 10 غيغابت في الثانية ضمن النطاق الترددي (6 غيغاهرتز)، والذي يعد إنجازاً مهماً يضع دولة الإمارات في الطليعة على صعيد قدرات الجيل الخامس المتقدم، عدا عن كونه يمثل تقدماً ملحوظاً في سرعة نقل البيانات، ما يعزز التزام الشركة بإحداث ثورة في مشهد الاتصالات السلكية واللاسلكية.

وركزت التجربة على الوصول إلى السرعة الكاملة لشبكة الجيل الخامس (5G) ضمن النطاق الترددي (6 غيغاهرتز) باستخدام عرض نطاق 400 ميغاهرتز لتحقيق سرعة 10 غيغابت في الثانية مع تحسين تجربة المستخدم.

وقال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا وتقنية المعلومات في الشركة، خالد مرشد، إن «(اتصالات من &e) تكرس جهودها لدفع حدود الابتكار التكنولوجي من أجل توفير حلول تحويلية لعملائنا»، مضيفاً: «من جديد يؤكد إنجازنا الأخير على صعيد سرعة نقل البيانات عبر شبكة الجيل الخامس التزامنا بتوفير اتصال سريع وعالي الجودة». وأكد مرشد: «تعاوننا مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية يعكس التزامنا المشترك بتعزيز الريادة التكنولوجية لدولة الإمارات، ونيل مكانة عالمية مرموقة في هذا المجال».

• «الشركة» تكرس جهودها لدفع حدود الابتكار التكنولوجي.