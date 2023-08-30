الإمارات تدعو إلى تكامل الجهود العالمية لتطوير بنية تحتية رقمية قوية

أكد وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر سلطان العلماء، أن دولة الإمارات تسعى إلى تعزيز الحوار الهادف إلى تكامل الجهود العالمية، وتنسيق التعاون لتطوير بنية تحتية رقمية قوية، وبناء المهارات الرقمية، بما يواكب المتغيّرات العالمية السريعة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مشدداً على أن ذلك يتطلب تأهيل القدرات للإبداع في المهارات الرقمية الجديدة، وتطوير الحلول التكنولوجية بشكل مستدام.

جاء ذلك، خلال المشاركة في اجتماع الوزراء المختصين في المجال الرقمي في «مجموعة العشرين» الذي استضافته الهند، وضم قيادات عالمية في القطاعات الاقتصادية الرقمية.

وقال العلماء إن البنية التحتية الرقمية تؤدي دوراً محورياً في تقدم المجتمعات وتحفيز النمو، ولتطويرها يجب ترسيخ أسس الاستدامة عنصراً رئيساً في رحلة التطور، وصياغة استراتيجيات وخطط واضحة لضمان اقتصاد رقمي مزدهر، متناولاً خطط دولة الإمارات مثل الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، التي تهدف إلى مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2031، ومستهدفات تحقيق الصدارة العالمية للدولة في سرعة الإنترنت عبر الهاتف المحمول، وتوظيف العوامل التكنولوجية واستخدامات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، كعناصر وممكنات للبنية التحتية الرقمية القوية لدولة الإمارات.

وأكد أهمية الحفاظ على سلامة سلاسل التوريد العالمية لتعزيز الاقتصاد الرقمي، وضرورة ابتكار وتبني آليات محددة لتقييم أمن سلاسل التوريد، لاسيما للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز المرونة والأمن في الاقتصاد الرقمي الذي يعد مسؤولية عالمية مشتركة تتطلب تنسيق العمل وتعزيز مستويات الثقة.

وأشار إلى أهمية مواءمة مخرجات التعليم والتدريب بما يواكب المتغيرات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل المستقبلي، وتأهيل المجتمعات والقدرات الشابة على الأسس الرقمية، لافتاً إلى نجاح دولة الإمارات في دعم المهارات الرقمية، من خلال «برنامج الذكاء الاصطناعي» الذي خرّج مع أكثر من 400 مسؤول حكومي، وشهد مشاركة أكثر من 30 ألف شخص في البرامج الرقمية المختلفة ضمن البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، والبرنامج الوطني للمبرمجين، ومبادرة مليون مبرمج عربي، ومبادرات التعليم الرقمي في دولة الإمارات التي وصلت إلى سبع دول وأكثر من 40 ألف طالب، ونجاح الدولة في إطلاق «فالكون بي» من قبل معهد الابتكار التكنولوجي الذي احتل صدارة قائمة «هاجنج فيس»، شركة الذكاء الاصطناعي الأميركية.

وأشاد العلماء بجهود الهند وقيادتها لتنظيم اجتماعات الاقتصاد الرقمي في «مجموعة العشرين»، وسعيها لتعزيز الابتكار الرقمي، وتسخير الموارد لضمان اقتصاد رقمي مزدهر، من خلال التعاون مع المعاهد الهندية للتكنولوجيا، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في الدولة، ما يسهم في بناء مستقبل رقمي واعد، مهنئاً حكومة الهند على نجاح مهمة القمر، ومؤكداً أهمية استكشاف الفضاء في رحلة التقدم التكنولوجي.