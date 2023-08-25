«دبي للطيران 2023» يستعرض أحدث الابتكارات والحلول المستدامة

يوفر معرض دبي للطيران 2023، منصة مثالية للمختصين في قطاعي الفضاء والدفاع، للتعرف إلى أحدث الحلول المتقدمة التي يمكنهم الاستفادة منها في تطوير أعمالهم وتعزيز إسهاماتهم في تحقيق مستقبل مستدام، وذلك بما ينسجم مع جهود القطاعين في تحقيق أهداف الحياد المناخي.

وأكد معرض دبي للطيران أهمية الاستدامة التي تعد من أهم الموضوعات، حيث ستكون أبرز المحاور الرئيسة عند جميع المشاركين في النسخة المقبلة، التي ستقام في الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر المقبل، في دبي وورلد سنترال (DWC)، موقع معرض دبي للطيران، تحت شعار «مستقبل صناعة الطيران». وسيتيح المعرض، الفرصة للمختصين في القطاعين لاستعراض وتبادل الحلول التي تعنى بتحقيق الحياد المناخي، ويأتي ذلك بالتزامن مع استضافة الإمارات (كوب 28) في نوفمبر المقبل.