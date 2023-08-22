«موانئ دبي العالمية» تطلق برنامج تنمية المواهب الوطنية

أطلقت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، برنامج تنمية المواهب الوطنية 2023، المسمى اختصاراً (20 إكسيل) - 20Xel، وهو برنامج استشرافي لتدريب وتطوير قدرات الجيل المقبل من المواهب الإماراتية في مجالات التجارة والأعمال اللوجستية وإدارة سلاسل التوريد، في وقت أكدت فيه المجموعة أن البرنامج يحظى بأولوية استثنائية من المجموعة ورئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي.

وأوضحت المجموعة أن البرنامج مفتوح للخريجات والخريجين من جميع التخصصات. وسيحصل المشاركون على دبلوم في «إدارة سلاسل التوريد الدولية» من «كلية روتردام للإدارة الهولندية»، إضافة إلى التدريب العملي والتوجيه من مرشدين ذوي خبرة في «دي بي ورلد».

وأكدت أن البرنامج ركيزة أساسية لجهود التوطين التي تبذلها المجموعة والتي تلتزم بجذب المواهب الإماراتية ورعايتها.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، سلطان أحمد بن سليّم: «يسعدنا أن نعلن عن بدء التسجيل للخريجين الإماراتيين في برنامج تنمية المواهب الوطنية (20 إكسيل - 20Xel) 2023 لتطوير مسيرتهم المهنية معنا، وتنبع مبادئ هذا البرنامج من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. هذه الرؤية الشاملة مبنية على التزام ثابت بالتميز والإبداع وتعزيز نموذج مستنير للتقدم، فيما يتمثل هدفنا الأساسي في الإسهام بفاعلية في الحفاظ على مكانة دبي الرائدة، وجهة استثمارية عالمية، متجاوزة دورها السابق وجهة اقتصادية إقليمية».

وأضاف: «يتمثل محور هذه الرؤية في التركيز المستمر على رعاية المواهب الإماراتية، وتعزيز التنمية المستدامة. إننا نستثمر بقوة في اقتصاد المعرفة، وفي المواهب الإماراتية المتميزة. ومن خلال هذا البرنامج نسعى إلى تمكين وتنمية مجموعة من القادة الاستثنائيين الذين سيلعبون أدواراً أساسية في تشكيل المستقبل واستمرار الازدهار والدخول في حقبة جديدة من النمو».

وتشمل الموضوعات الرئيسة: المهارات المستقبلية في التجارة والأعمال اللوجستية وسلاسل التوريد، بهدف تطوير الخبرات النظرية والعملية لتحقيق النجاح المهني في عالم قائم على التكنولوجيا. ومن أهداف البرنامج المساهمة في تنفيذ الخطط الاستراتيجية لإمارة دبي ودولة الإمارات، وتحقيق التقدم المنشود وضمان استدامته، بما يضمن استمرار تدفق التجارة العالمية وتغيير مفهوم المُمكن بالنسبة للمتعاملين والمجتمعات التي تخدمها المجموعة في المنطقة وحول العالم.

وسيركز البرنامج على مبادئ المجموعة الخمسة المتمثلة في: التعاون، خلق النمو، التكيّف والتطوّر، منح الأولوية للمتعاملين، وبناء مستقبل أفضل.

ولفتت مجموعة موانئ دبي العالمية إلى أن دورها لا يقتصر على دبي ودولة الإمارات، بل يمتد حضورها إلى 73 دولة في ست قارات، إذ تتعامل مع نحو 10% من تجارة الحاويات العالمية. وقد أتاح نموها منذ تأسيس المجموعة في عام 2005 أن تصبح علامة تجارية إماراتية قوية، مؤكدةً مكانة دبي مركزاً مزدهراً للتجارة والخدمات اللوجستية والسياحة.

ويعتبر برنامج تنمية المواهب الوطنية (20 إكسيل) 2023 جزءاً من جهود التوطين، إذ تمثل المجموعة فرصة مفتوحة على المستقبل أمام الشباب الإماراتي الطموح، ويسهم انضمامهم في إعادة تصوّر مشهد التجارة العالمية.

وبحسب «دي بي ورلد»، حصل 17 مشاركاً في وقت سابق من العام الجاري على درجة الدبلوم في إدارة سلاسل التوريد من «كلية روتردام للإدارة»، منهم ست خريجات و11 خريجاً.