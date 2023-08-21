الخطوط الكويتية تقلّص خسائرها 50% في عام 2022

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية، علي الدخان، أن الشركة قلصت خسائرها من نحو 107 ملايين دينار كويتي، إلى 55 مليون دينار في عام 2022، بنسبة تبلغ نحو 50%. وأوضح الدخان في مؤتمر صحافي أمس، عقب اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة، بنسبة حضور بلغت 100%، أن «الخطوط الكويتية» حققت نتائج إيجابية فعلية في عام 2022، إذ بلغ إجمالي إيرادات الركاب 289.1 مليون دينار كويتي، بزيادة نسبتها 11%.

وأوضح أن عدد الركاب على متن رحلات الخطوط الجوية الكويتية وصل إلى 3.5 ملايين راكب، بزيادة نسبتها 2%، مشيراً إلى أن الشركة شغلت نحو 25.5 ألف رحلة، بزيادة نسبتها 5% كما وصلت نسبة امتلاء المقاعد إلى 69.7% بزيادة نسبتها 2%.

وذكر أن الشركة حققت رقماً قياسياً للمرة الأولى بعدد الركاب في شهر يوليو الماضي، إذ بلغ 486 ألفاً و848 راكباً مقارنة بأعلى رقم حققته سابقاً، وبلغ 451 ألفاً و569 راكباً في شهر يناير 2020.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة، معن رزوقي، خلال المؤتمر، إن مديونيات الشركة الحالية أقل من 50 مليون دينار، مبيناً أن الشركة حققت إيرادات في نهاية عام 2022 بما يفوق 400 مليون دينار. وأضاف أن الخطوط الكويتية تهدف إلى الوصول إلى أفضل 20 شركة حول العالم، بعدما حققت قفزة في مركزها لأفضل 50 شركة طيران حول العالم في يونيو الماضي.