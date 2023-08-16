250 عارضاً وعلامة تجارية من 50 دولة في «إكسبو أصحاب الهمم الدولي» أكتوبر المقبل

ينتظر أكثر من 50 مليوناً من أصحاب الهمم في الشرق الأوسط، انطلاق فعاليات الدورة الخامسة لمعرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي» الذي يقام في الفترة من التاسع ولغاية 11 أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، حيث سيسهم المعرض في تقديم نظرة متعمقة للغاية فيما يختص بعالم التكنولوجيا المساعدة، والابتكارات الشمولية، والمبادرات الخلاقة في مجالات الدمج وإعادة التأهيل، وسيقدم منتجات وتقنيات متطورة جداً لتسهيل حياة أصحاب الهمم.

وسيحظى المعرض الذي يتم تنظيمه تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الامارات» والمجموعة، وتنظمه «شركة ند الشبا للعلاقات العامة وتنظيم المعارض»، بمشاركة أكثر من 250 عارضاً وعلامة تجارية ومركزاً لذوي الاحتياجات الخاصة وإعادة التأهيل من 50 دولة، فضلاً عن توافد أكثر من 12 زائر من 70 دولة.

وقال الرئيس التنفيذي للمعرض، غسان سليمان: «بفضل النجاحات التي يحققها هذا الحدث منذ انطلاقته في العام 2016 على صعيد العلاقات بين الشركات العالمية المزودة للتقنيات المساعدة والمراكز المتخصصة ومجتمع أصحاب الهمم تحت سقف واحد، يساهم المعرض في تعزيز الاهتمام باحتياجات أصحاب الهمم وتطلعاتهم نحو المزيد من الاستقلالية في الاعتماد على أنفسهم وتطوير قدراتهم ودمجهم في المجتمع».

وأكد سليمان أن رؤية دولة الامارات واهتمامها الاستثنائي بهذه الشريحة رسخ مكانتها كمركز عالمي للتقنيات المساعدة الناشئة الموجهة لخدمة أكثر من 50 مليوناً من أصحاب الهمم يقيمون في منطقة الشرق الأوسط.

وتشكل المنتجات المتطورة جداً التي سيتم عرضها في «إكسبو أصحاب الهمم 2023»، أخباراً سارة لأولئك الذين يتطلعون الى امتلاك مثل هذه التقنيات لتحسين حياتهم.

ومن أبرز ما تشمله هذه المنتجات سيارة «جيب» ذات دفع رباعي بتقنيات عالية جداً وفق أفضل مواصفات الأمن والسلامة العالمية، وسيارات خاصة تم تعديلها للمرة الأولى في الإمارات، وأصناف أخرى بمواصفات عالمية، وتقنية عالية تتيح لأصحاب الهمم الصعود إلى سياراتهم مباشرة، بفضل مصعد أوتوماتيكي دون الحاجة لمد جسر متحرك.

ومن ضمن المعروضات أيضاً تقنية أسترالية متطورة جداً للمصابين بالشلل الدماغي، تمكنهم من الاستمتاع بأنشطة مختلفة بالخارج في أي وقت أو مكان يريدونه، من خلال استخدام نظام دعم الجذع والرأس المحمول وخفيف الوزن.

وتشمل المنتجات المعروضة، أفضل ابتكار فرنسي لمعالجة اضطراب النوم لدى الأطفال من طيف التوحد وتمكينهم من تحسين حياتهم وصحتهم، فضلاً عن عرض أول قارئ إلكتروني رقمي متعدد الأسطر بطريقة «برايل» في العالم سيتيح تقديم المساعدة لنحو 2.2 مليار شخص من ذوي الإعاقة البصرية وضعف البصر. إضافة الى جهاز القرآن الإلكتروني الذي تقدمه الجامعة الماليزية للتكنولوجيا والذي يسمح للأشخاص الذين يعانون من إعاقة بصرية بالتنقل بسهولة وقراءة ووضع إشارة مرجعية على أي موقع داخل القرآن الكريم.

