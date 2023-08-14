«كهرباء الشارقة» تنفذ برنامج صيانة لمحطات نقل الطاقة

نفذت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة برنامجاً مكثفاً لأعمال الصيانة الدورية السنوية لمحطات نقل الطاقة الجهد العالي (220 كيلوفولت) و(132 كيلوفولت)، ومحطات الجهد المتوسط (33 كيلوفولت)، والذي شمل خمس محطات (220 كيلوفولت)، و26 محطة (132 كيلوفولت)، و150 محطة (33 كيلوفولت). وبلغ العدد الإجمالي للمحولات التي تم صيانتها 698 محولاً، كما بلغ عدد المغذيات التي شملها برنامج الصيانة 4217 مغذياً و116 مكثفاً كهربائياً، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية وضمان استمرارية إمداد الطاقه الكهربائية بكفاءة للمتعاملين. وأكد مدير إدارة نقل الطاقة بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، المهندس حمد الطنيجي، أن الهيئة تعمل بكامل طاقتها لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتطوير شبكات الكهرباء في جميع مناطق إمارة الشارقة، وتحقيق الاستقرار والثبات في الشبكات، وتوفير الخدمات بجودة عالية، ومراجعة التمديدات، وإجراء أعمال الصيانة والمتابعة المستمرة لجميع المحطات والشبكات.

وأوضح أن «الهيئة تحرص على تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والوقائية لمحطات نقل الطاقة دون تأثير على المتعاملين، ويشمل البرنامج صيانة محطات ومحولات نقل الطاقة، كما تولي الهيئة أهمية كبيرة لأعمال الصيانة الدورية والوقائية، وتوفير قطع الغيار الأصلية وضمان جودتها».