أربـاح «أمانـات» ترتفع 52% إلى 96.4 مليون درهم في النصف الأول

أعلنت «شركة أمانات القابضة» الاستثمارية في قطاعي «الرعاية الصحية» و«التعليم» عن نتائجها المالية لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو الماضي.

ووفقاً لتلك النتائج، فقد حققت «أمانات» نمواً في الإيرادات بنسبة 44% على أساس سنوي لتصل إلى 369.4 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، مدفوعةً بالنمو عبر كل من محفظتي «الرعاية الصحية» و«التعليم».

وارتفعت الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك بنسبة 53% على أساس سنوي إلى 151.5 مليون درهم، في وقت ارتفع فيه صافي الأرباح 52% على أساس سنوي إلى 96.4 مليون درهم.

بدورها، بلغت الأرصدة النقدية 518.4 مليون درهم في نهاية الفترة، مع الحفاظ على مستويات دين منخفضة.

ولفتت «أمانات» إلى إتمام عملية الاستحواذ والاندماج في منصة الرعاية الصحية بين شركتي «كامبرديج» و«سكون»، وإطلاق «أمانات للرعاية الصحية» مع دراسة فرصة الطرح العام الأولي في المستقبل القريب.

وقال رئيس مجلس إدارة «أمانات»، حمد الشامسي: «تعكس نتائجنا المالية القوية للنصف الأول نجاح استراتيجيتنا لتعزيز القيمة والنمو، إذ حافظت (أمانات) على زخم نموها، وحققت نمواً قوياً في الإيرادات والربحية على مستوى محفظتي الرعاية الصحية والتعليمية».

وأضاف: «خلال النصف الأول، وعلى صعيد المحفظة الاستثمارية الصحية، تم إطلاق (أمانات للرعاية الصحية)، وبالتزامن مع ذلك أكملنا الاندماج بين شركتي (كامبرديج) و(سكون)، لتصبح بذلك (أمانات للرعاية الصحية) أكبر مزود لخدمات الرعاية الصحية الممتدة لمرحلة ما بعد الإصابات الحادة في دول مجلس التعاون الخليجي، مع وجود خطط لزيادة الأسرّة التشغيلية من 400 سرير حالياً إلى 1000 سرير تشغيلي في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي في غضون السنوات الثلاث المقبلة».

وتابع: «على صعيد المحفظة الاستثمارية التعليمية، نواصل التركيز على توسعة أعمالنا في (شركة تنمية الإنسان)، التي تقدم خدماتها لأصحاب الرعاية الخاصة، وكذلك زيادة أعداد الطلاب في محفظتنا التعليمية الجامعية، ونسعى لاقتناص الفرص الاستثمارية في مجال المدارس من التعليم الأساسي إلى التعليم الثانوي في الإمارات والسعودية».

وقال الشامسي: «نتطلع إلى تعظيم القيمة للمساهمين من خلال بناء وتطوير منصات متكاملة ومميزة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، واستكشاف فرص تعزيز الدخل منها، بما في ذلك فرص الطرح العام الأولي للمنصة الصحية في المستقبل القريب».

وأضاف: «كجزء من هذه الإستراتيجية، أعلن أن الرئيس الحالي لاستثمارات الرعاية الصحية في (أمانات القابضة)، عامر جامبي، سيتولى منصب الرئيس التنفيذي المالي والاستثمارات في (مجموعة كامبرديج)، ليتولى دوراً رئيساً في قيادة المجموعة خلال هذه العملية الاستراتيجية والمساهمة في تحقيق النمو للشركة».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي بالإنابة، جون إيرلند: «واصلت محفظتنا الاستثمارية من الأصول في القطاعات الصحية والتعليمية تحقيق نتائج قوية، إذ سجلت الإيرادات التي تضاعفت ثلاث مرات بين 2020 و2022 نمواً بنسبة 44% على أساس سنوي على أن تواصل في تحقيق المزيد من النمو خلال العام الجاري والأعوام المقبلة بالتوازي مع تنفيذ استراتيجيتنا الخاصة للتوسع واقتناص الفرص الاستثمارية».