للمرة الأولى.. «مجموعة إينوك» تتوسع بشبكة تزويد وقود الطائرات إلى الصين

أعلنت «مجموعة إينوك» العالمية، عن التوسّع بشبكتها لتزويد وقود الطائرات، لتغطي للمرة الأولى الصين، وذلك عبر توفير خدمات تزويد وقود الطائرات في 14 مطاراً، بما فيها: بكين، شانغهاي، قوانغتشو، شنزن، وتشنغدو.

وأفادت المجموعة بأن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع استراتيجيتها للتوسع دولياً على المدى الطويل، بهدف تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بشكل موثوق وآمن ومستدام.



حضور عالمي

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة إينوك»، سيف حميد الفلاسي: «انطلاقاً من حرصنا على التوسّع دولياً بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة، فإننا نلتزم في (إينوك) بتقديم حلول الطاقة المستدامة والمتكاملة وفق أعلى المستويات العالمية».

وأضاف: «يأتي توسيع شبكتنا لتزويد وقود الطائرات في عدد من أكثر المطارات ازدحاماً في الصين دليلاً على ذلك، إذ تتمتع (إينوك) حالياً بحضور عالمي قوي في أكثر من 300 مطار في 25 دولة، ما يؤكّد على سجلنا الحافل بالنمو والنجاح».



«إينوك للطيران»

يذكر أن «إينوك للطيران» تأسست دولياً في عام 2002، وهي قسم متخصص في تزويد وقود الطائرات في «مجموعة إينوك»، وتتمتع بحضور عالمي قوي في أكثر من 300 مطار في 25 دولة في الشرق الأوسط، وإفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وأوروبا.

وتوفر «اينوك للطيران»، التي يقع مقرها الرئيسي في دولة الإمارات، أكثر من 40% من احتياجات مطار دبي الدولي من وقود الطائرات.

